Chuva dá trégua no ES? Veja como fica o tempo nesta quarta-feira

A chuva deve dar uma trégua no Espírito Santo nesta quarta-feira (28). A previsão indica sol entre algumas nuvens em todas as regiões capixabas, sem expectativa de precipitação ao longo do dia. Além disso, as temperaturas voltam a subir, deixando as tardes mais quentes em comparação aos dias anteriores.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos predominantes de norte favorecem a manutenção do tempo aberto e estável em todo o Estado.

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Com a redução da nebulosidade e a presença do sol, os termômetros podem atingir 28 °C em algumas regiões, especialmente nas áreas menos elevadas do Sul, Norte e Noroeste capixaba.

Confira a previsão do tempo por região do ES

Grande Vitória: o sol aparece entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18 °C e 27 °C. Na capital, Vitória, os termômetros também ficam entre 18 °C e 27 °C.

Região Sul: o dia será de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 16 °C e 28 °C. Já nas regiões mais altas, os termômetros ficam entre 16 °C e 25 °C.

Região Serrana: a quarta-feira terá tempo aberto, com sol entre algumas nuvens. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 16 °C e 26 °C. Nas áreas altas, a mínima será de 15 °C e a máxima de 25 °C.

Região Norte: o sol predomina entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C.

Região Noroeste: o tempo permanece estável, com sol entre nuvens. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18 °C e 28 °C. Já nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas ficam entre 17 °C e 25 °C.

Região Nordeste: a previsão indica sol entre algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 18 °C e 27 °C.

Temperaturas voltam a subir no Espírito Santo

Após os períodos de instabilidade registrados nos últimos dias, a tendência para esta quarta-feira é de elevação das temperaturas em todo o Espírito Santo.

Segundo o Incaper, a atuação dos ventos de norte contribui para manter as condições de tempo firme, favorecendo a presença do sol ao longo do dia.

Apesar da variação de nuvens, não há previsão de chuva para nenhuma região capixaba nesta quarta-feira (28).

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