Comprar um imóvel para anunciar no Airbnb pode parecer um bom negócio, principalmente em cidades turísticas e durante períodos de alta procura. A possibilidade de cobrar diárias mais altas do que no aluguel convencional atrai investidores. Mas será que o investimento realmente compensa?

A resposta é: pode compensar, mas não basta olhar para o valor das diárias ou para o faturamento. A rentabilidade depende da taxa de ocupação, da localização, dos custos de operação e do valor investido na compra e preparação do imóvel.

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Segundo Felipe Storch, economista-chefe do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES), o aluguel por temporada tem potencial de gerar uma receita maior do que o aluguel convencional, mas também exige mais trabalho e apresenta menor previsibilidade.

“Enquanto o aluguel convencional tende a proporcionar maior previsibilidade de receita, o aluguel por temporada se aproxima da gestão de um pequeno negócio de hospedagem”, explica.

O que mostram os dados?

Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), elaborado a pedido do Airbnb com dados de 2024, estimou que cada anúncio de imóvel inteiro gerou, em média, cerca de R$ 1.500 por mês para os anfitriões. Esse valor, porém, não significa que o proprietário tenha R$ 1.500 de lucro. Ainda é preciso considerar as despesas para manter o imóvel e receber os hóspedes.

Para ter uma referência sobre o aluguel tradicional, o Índice FipeZAP apontou que, em outubro de 2026, um imóvel residencial alugado nas cidades monitoradas proporcionava, em média, um retorno bruto equivalente a 6,13% do seu valor de mercado ao ano. Em Vitória, esse percentual era de 4,18%.

Na prática, isso significa que um imóvel avaliado em R$ 300 mil, por exemplo, teria um rendimento bruto anual estimado em R$ 18.390, considerando a média nacional do indicador. Esse valor ainda não desconta despesas e impostos.

Os dados ajudam a entender o mercado, mas não permitem afirmar que o Airbnb seja mais rentável. Para isso, é necessário analisar quanto sobra ao proprietário depois de pagar todos os custos.

Quanto o imóvel precisa ficar ocupado para dar retorno?

Para demonstrar como a ocupação interfere no resultado, Felipe Storch apresenta uma simulação com investimento total de R$ 500 mil, diária média de R$ 300, despesas fixas mensais de R$ 1.200 e despesas variáveis equivalentes a 30% do faturamento.

Nos cálculos apresentados pelo economista, um imóvel com 40% de ocupação teria rentabilidade anual de aproximadamente 3,3%. Com 60% de ocupação, o retorno chegaria a 6,3%. Já com 80% de ocupação, poderia alcançar 9,4%.

Na mesma simulação, para obter um retorno de 8% ao ano, seria necessária uma ocupação próxima de 71%, o equivalente a cerca de 22 dias por mês.

Isso mostra que não basta conseguir cobrar uma diária alta: o imóvel também precisa receber hóspedes com frequência suficiente para cobrir as despesas e gerar retorno sobre o dinheiro investido.

A localização tem influência direta nesse resultado. No Espírito Santo, imóveis em destinos como Guarapari podem ter procura concentrada no verão. Já unidades próximas a centros empresariais, hospitais e centros de convenções, em Vitória, podem atrair hóspedes em diferentes épocas do ano.

“Nos períodos de menor demanda, não apenas a taxa de ocupação pode cair, mas também o valor das diárias. Essa combinação pode comprometer significativamente a rentabilidade anual”, alerta o economista.

Afinal, vale a pena investir em Airbnb?

O aluguel por temporada pode ser uma alternativa rentável, especialmente quando o imóvel está bem localizado, tem procura ao longo do ano e mantém uma boa ocupação. Mas não há garantia de lucro, e o faturamento com as diárias não deve ser confundido com o dinheiro que efetivamente fica com o proprietário.

Antes de comprar, Storch recomenda pesquisar imóveis semelhantes na região, conhecer o perfil dos hóspedes, avaliar a concorrência e verificar se o condomínio permite a locação por temporada. Também é importante comparar o retorno esperado com o aluguel tradicional e outras opções de investimento, considerando os riscos, a liquidez e o trabalho necessário para administrar o imóvel.

Por isso, a rentabilidade do Airbnb depende de uma combinação de fatores: preço de compra, localização, procura ao longo do ano e controle das despesas. Quando esses elementos favorecem uma boa ocupação e mantêm os custos sob controle, o aluguel por temporada pode se tornar uma fonte de renda mais atrativa do que a locação convencional.

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