Área do Aeroporto de Vitória terá quatro novos empreendimentos e previsão de 7 mil empregos

A região do entorno do Aeroporto de Vitória deve receber quatro novos empreendimentos nos próximos anos, ampliando a oferta de serviços e negócios na capital capixaba. Os projetos abrangem os setores de comércio, saúde, mobilidade e eventos, somam aproximadamente 274 mil metros quadrados de área e têm investimentos anunciados de R$1,7 bilhão. Juntos, devem gerar pelo menos 7 mil empregos.

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As obras têm início previsto para o primeiro semestre de 2027. A iniciativa é conduzida pela Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto, em parceria com empresas que investirão nos novos projetos.

Conheça os empreendimentos

Entre os projetos anunciados está o Open Mall Aeroporto, que receberá investimento estimado em R$700 milhões. Com área de 143 mil metros quadrados, o espaço será voltado ao comércio, à gastronomia e a atividades de lazer ao ar livre.

Na área da saúde, o Lumina Smart Hospital & Senior Living prevê investimento de R$620 milhões em uma área de 53 mil metros quadrados. A proposta é reunir serviços hospitalares, soluções de inovação em saúde e moradias voltadas ao público idoso.

Já o Águia Branca Auto Center será um complexo dedicado ao setor automotivo, com concentração de marcas e serviços relacionados à mobilidade. O projeto ocupa uma área de 65,4 mil metros quadrados e tem investimento previsto de R$70 milhões.

O quarto empreendimento é o Vitória Expo, centro de convenções com 12,5 mil metros quadrados e investimento estimado em R$30 milhões. A estrutura será destinada à realização de eventos e encontros de negócios, incluindo atividades de alcance nacional e internacional.

Região concentra novos projetos

Os quatro empreendimentos fazem parte de um movimento de expansão imobiliária e comercial no entorno do aeroporto, que já reúne outros projetos entregues, em construção ou em desenvolvimento.

Entre as estruturas existentes estão unidades da Leroy Merlin e do Assaí Atacadista, a Escola Americana de Vitória, igrejas, um posto de combustível e o Car Shopping, que está em construção. Ao todo, o complexo aeroportuário reúne 17 projetos em diferentes estágios.

A área também recebeu intervenções de infraestrutura, como um novo sistema viário, com investimento de R$10 milhões, e um estacionamento com 427 vagas. Outra iniciativa prevista é a construção do Mergulhão de Camburi, em terreno doado pela Zurich Airport Brasil à Prefeitura de Vitória.

Com a chegada dos quatro novos empreendimentos, a região amplia sua presença nos setores de comércio, saúde, serviços e eventos, com perspectiva de movimentar a economia e gerar milhares de oportunidades de trabalho.

Fonte: Prefeitura de Vitória