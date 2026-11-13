Brasil leva empresas de rochas naturais à Austrália para rodada de negócios

Depois de dois anos de pesquisas para avaliar o potencial do mercado australiano, o setor brasileiro de rochas naturais se prepara para ampliar sua presença no país. Entre os dias 15 e 20 de novembro, nove empresas brasileiras participam de uma missão comercial com agenda de reuniões em Sydney e Melbourne, onde terão contato com 20 compradores locais.

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A ação faz parte do projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, iniciativa de promoção internacional realizada pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

O levantamento de mercado feito em 2024 apontou oportunidades para a comercialização de quartzitos, granitos e mármores brasileiros. Entre os fatores considerados estão a procura por materiais naturais e sustentáveis e o interesse por produtos diferenciados para obras de arquitetura, design e construção civil.

Naquele período, uma alteração nas regras australianas também abriu espaço para os produtos brasileiros. O país proibiu determinados tipos de superfícies de pedra artificial devido aos riscos de silicose relacionados ao processo de fabricação e manuseio desses materiais, favorecendo a busca por alternativas naturais.

Ainda em 2024, uma primeira missão ao país ajudou a confirmar as oportunidades identificadas, entender o funcionamento do mercado local e estabelecer contatos com empresas australianas. Agora, a iniciativa entra em uma nova fase, com foco na aproximação entre fornecedores e potenciais compradores.

Encontros comerciais em duas cidades

A agenda prevê reuniões em dois dos principais centros comerciais da Austrália. Em Sydney, os encontros estão marcados para 17 de novembro. Já em Melbourne, a programação será realizada no dia 19. Cada cidade receberá dez compradores locais.

As conversas ocorrerão presencialmente, em reuniões individuais entre empresas (B2B). A proposta é apresentar os materiais brasileiros, conhecer as necessidades dos importadores e abrir caminho para possíveis acordos comerciais.

Das nove participantes da missão, oito são do Espírito Santo e uma do Rio Grande do Norte. A delegação capixaba reúne Angramar, Mameri Export, MGA, Milanezi Granitos, Nova Aurora, Polita, Santo Antonio e Supreme Stones. A empresa INGA Granitos representa o estado potiguar.

O roteiro também inclui uma visita institucional ao Consulado-Geral do Brasil em Sydney. Outro compromisso será na BC Stone, importadora e fornecedora australiana de rochas naturais que já comercializa materiais brasileiros e esteve presente na Rodada de Negócios promovida em Barra de São Francisco (ES), em 20 de outubro.

Diversificação de mercados ganha espaço na estratégia

A busca por novos destinos para as rochas brasileiras já estava nos planos do setor antes das mudanças nas tarifas comerciais dos Estados Unidos. É o que explica Fábio Cruz, vice-presidente da Centrorochas. Segundo ele, o trabalho com o mercado australiano começou em 2024 e agora chega à fase de aproximação comercial. A estratégia também contempla ações na Europa, no Oriente Médio e na Ásia.

“A diversificação de mercados já fazia parte da nossa estratégia antes mesmo das mudanças tarifárias nos Estados Unidos. O trabalho na Austrália começou em 2024 e agora avançamos para a etapa comercial. Esse movimento não se limita ao mercado australiano. Ao mesmo tempo, temos avançado em diferentes regiões do mundo com o objetivo de ampliar mercados e gerar novas oportunidades para as empresas brasileiras”, afirma.

Apesar das perspectivas, o estudo apontou obstáculos que precisam ser considerados pelas empresas interessadas em atuar na Austrália. Entre eles estão os custos de transporte, a concorrência com fornecedores de outros países e a importância de construir relações comerciais com importadores e distribuidores locais. Por isso, a missão busca aproximar diretamente as empresas brasileiras dos compradores australianos.

De acordo com Thiago Fukuda, gerente do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, a preparação feita nos últimos anos permite que a delegação chegue ao país com informações mais detalhadas sobre o mercado e uma agenda direcionada a possíveis negócios.

“Chegamos a esta missão com um conhecimento mais aprofundado do mercado australiano e uma agenda voltada diretamente à geração de negócios. As nove empresas participantes terão acesso a compradores previamente selecionados, com reuniões organizadas para otimizar o tempo e facilitar novas oportunidades comerciais, tanto para quem busca ingressar nesse mercado quanto para quem já atua nele”, explica.

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações criado pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A iniciativa busca ampliar as vendas internacionais de rochas naturais brasileiras por meio de ações de promoção comercial, fortalecimento da imagem do setor e estratégias de inserção no mercado externo.

Empresas interessadas em participar podem realizar o cadastro gratuito pelo formulário de inscrição.

Sobre a Centrorochas

Fundada em 2004, a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) representa nacionalmente o setor de rochas naturais. Com presença em 17 estados e uma rede de mais de 470 empresas associadas e apoiadas, a entidade trabalha pelo fortalecimento da cadeia produtiva e pela competitividade do Brasil no mercado internacional.

Sua atuação envolve a defesa dos interesses do setor e o diálogo com órgãos públicos, instituições e parceiros estratégicos. Entre as frentes de trabalho estão sustentabilidade, inovação, inteligência de mercado, qualificação profissional, promoção comercial e internacionalização.

Sobre a ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) trabalha para ampliar a presença de produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos do país.

Entre suas iniciativas estão missões comerciais e prospectivas, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas nacionais em feiras internacionais e visitas de compradores estrangeiros ao Brasil. A agência também atua em parceria com instituições públicas e privadas para atrair investimentos externos, com foco no fortalecimento da competitividade da economia brasileira.

Fonte: Karina Porto Firme – Head de Comunicação da Centrorochas e It’s Natural – Brazilian Natural Stone