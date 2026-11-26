A Apex Partners anunciou mudanças na estrutura de comando do grupo em meio ao processo de reestruturação financeira e às medidas judiciais relacionadas à sua situação econômica. O economista e sócio-fundador Mateus Starling assume interinamente o cargo de diretor-presidente, enquanto Marcelo Murad passa a presidir o Conselho de Administração, com responsabilidade pela orientação estratégica da companhia.

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Em comunicado, a empresa informou que a alteração faz parte de medidas de aprimoramento da governança e que o novo modelo será baseado em uma gestão compartilhada. Segundo a Apex, a proposta é reduzir a centralização das decisões que marcou a estrutura do grupo nos últimos 13 anos e avançar no diálogo com investidores e credores.

Starling já ocupava o cargo de diretor operacional e, de acordo com a companhia, participou dos trabalhos de reorganização realizados nos últimos meses. A empresa afirma que ele terá a missão de conduzir essa nova etapa interna e ampliar a interlocução com o mercado.

Murad, por sua vez, continuará na companhia à frente do Conselho de Administração. Segundo a nota, ele liderou um trabalho de diagnóstico e reestruturação que incluiu o levantamento da situação patrimonial e financeira, a revisão de processos de gestão e governança e a contratação de uma perícia contábil independente e de uma assessoria financeira.

O Conselho também contará com o sócio-fundador Tiago Pessotti e com o economista Henri Michel Bise, que já atua na empresa na área de assessoria financeira voltada à reestruturação.

Entenda a crise financeira

A mudança na gestão ocorre após empresas do Grupo Apex recorrerem à Justiça diante de dificuldades financeiras. Em setembro de 2026, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) analisou documentos apresentados no processo e solicitou novos esclarecimentos sobre a situação patrimonial e financeira do grupo.

Na manifestação, o órgão apontou que as empresas declararam um endividamento bruto de aproximadamente R$ 985,6 milhões. Desse total, cerca de R$ 452,1 milhões estavam relacionados a debêntures e resgates. O MPES também identificou um passivo tributário de aproximadamente R$ 92 milhões no levantamento documental, acima dos R$ 35,2 milhões inicialmente informados pelas empresas.

Outro ponto questionado envolve obrigações classificadas como cashback, estimadas em R$ 309,8 milhões e relacionadas a cerca de 1.600 posições de clientes. O Ministério Público pediu informações sobre a origem desses valores, os critérios de cálculo e a existência de recursos para cobrir os compromissos.

A análise também identificou lacunas na documentação contábil: das 177 sociedades examinadas, apenas 23 haviam apresentado demonstrações financeiras. Diante dos pontos levantados, o MPES solicitou documentos e esclarecimentos adicionais para avaliar a real situação econômica do grupo.

O órgão ressaltou que as inconsistências identificadas não permitem, por si só, afirmar a ocorrência de fraude, manipulação contábil ou outras irregularidades. Também não antecipou uma conclusão sobre a viabilidade econômica das empresas ou o desfecho do processo judicial.

Reestruturação e diálogo com credores

Na nota sobre as mudanças na gestão, a Apex afirma que pretende aprofundar a reorganização interna e buscar soluções consensuais com investidores e credores. A companhia também declara que o trabalho será conduzido em conjunto com sua equipe de associados.

A nova estrutura de comando é apresentada pela empresa como parte desse processo. Os resultados das medidas, no entanto, ainda dependem da evolução das negociações, da apresentação dos esclarecimentos solicitados e das decisões judiciais.