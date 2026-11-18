O Espírito Santo recebeu o aval da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) para dar continuidade ao projeto de internacionalização do turismo capixaba. O planejamento apresentado pelo Estado foi homologado pela agência no dia 17 de novembro e prevê a ampliação das ações comerciais na América do Sul, com foco na Argentina, no Uruguai e no Chile.

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Com a aprovação, a próxima etapa já tem data definida. Entre 30 de novembro e 5 de dezembro, uma comitiva capixaba estará nos três países para participar de reuniões institucionais e rodadas de negócios com operadoras de turismo. A proposta é apresentar os destinos e produtos turísticos do Espírito Santo a empresas estrangeiras, buscando incluí-los em seus catálogos e ampliar a venda de pacotes para o Estado.

Na prática, a estratégia pode abrir novos canais de comercialização para hotéis, pousadas, restaurantes, agências de viagens e empreendimentos ligados ao lazer e à gastronomia. A aproximação com operadoras internacionais permite que esses negócios alcancem turistas de outros países por meio de empresas que já atuam na organização e venda de viagens.

O planejamento foi estruturado pelo Sebrae/ES, em parceria com o Sebrae Nacional e representantes da governança estadual do turismo. A proposta é um desdobramento do Plano Brasis, programa nacional de internacionalização de destinos desenvolvido em conjunto pelo Sebrae Nacional e pela Embratur.

Segundo o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, a homologação representa o reconhecimento da estratégia construída pelo setor turístico capixaba e permite avançar na prospecção de novos mercados. A parceria também prevê apoio técnico, inteligência de mercado e articulação com operadoras e companhias aéreas.

A Argentina foi o primeiro mercado trabalhado pelo projeto, com a realização da Semana do Espírito Santo no país. A iniciativa abriu caminho para negociações comerciais com empresas locais. Segundo informações do projeto, operadoras argentinas já começaram a comercializar pacotes turísticos para o Espírito Santo, enquanto outras iniciaram tratativas para incluir empreendimentos capixabas em suas plataformas.

Agora, a estratégia será ampliada para Uruguai e Chile, dois mercados que também representam oportunidades para o turismo brasileiro.