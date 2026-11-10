Estátua a caminho! Havan inaugura megaloja em Vila Velha com investimento estimado em R$100 milhões

Vila Velha vai receber, no próximo dia 21 de novembro, a segunda megaloja da Havan no Espírito Santo. A inauguração está prevista para às 10h, na Avenida Carlos Lindenberg, próximo ao Assaí Atacadista. O empreendimento tem investimento estimado em R$100 milhões, conforme informações divulgadas mais recentemente pela empresa.

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A nova unidade será a primeira da rede no município e a 201ª em operação no país. No Espírito Santo, a Havan já mantém uma loja em Linhares, inaugurada em 2015. Com a chegada a Vila Velha, a varejista amplia sua presença no mercado capixaba e passa a atender também consumidores da Grande Vitória.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, a megaloja terá cerca de 20 mil metros quadrados e aproximadamente 350 mil produtos de diferentes segmentos. O espaço também contará com uma área de alimentação climatizada.

Geração de empregos

A operação da nova loja deve gerar cerca de 200 empregos diretos. Durante o período de construção, o empreendimento movimentou mais de mil postos de trabalho, segundo dados divulgados pela empresa.

As contratações para a equipe da unidade já foram iniciadas. Entre as funções previstas estão estoquista, operador de caixa, operador comercial, profissional de visual merchandising, vendedor e zelador. Os interessados podem consultar as oportunidades e cadastrar o currículo pelo portal de vagas da própria Havan.

Estátua da Liberdade a caminho de Vila Velha

Um dos elementos que integram a estrutura da nova loja é a réplica da Estátua da Liberdade, símbolo utilizado pela rede em suas unidades. O monumento iniciou o transporte de Santa Catarina para o Espírito Santo no dia 9 de novembro.

Com 24 metros de altura e cerca de oito toneladas, a estrutura saiu de Camboriú e pode levar até cinco dias para chegar em Vila Velha. A previsão é que seja instalada em um pedestal no estacionamento da megaloja.

A expectativa é de que o fundador da rede, Luciano Hang, participe da abertura.