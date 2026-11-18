A fábrica de papel tissue da Suzano em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, completa um ano de funcionamento nesta quarta-feira (18) com um resultado acima do inicialmente projetado pela companhia. Inaugurada após um investimento de R$ 650 milhões, a unidade atingiu 100% de sua capacidade produtiva em apenas sete meses, antes do prazo de aproximadamente um ano estimado pela empresa.

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A planta tem capacidade para produzir 60 mil toneladas de papel tissue por ano e apresentou um ritmo de operação mais acelerado também em comparação com outra unidade da companhia no estado. Em Cachoeiro de Itapemirim, onde a Suzano mantém uma fábrica inaugurada em 2021, com capacidade anual de 30 mil toneladas, foram necessários cerca de 18 meses para alcançar o mesmo nível de produção.

Segundo Vander Rios, gerente de Bens de Consumo da Suzano no Espírito Santo e na Bahia, o resultado está relacionado ao planejamento realizado antes da inauguração e à preparação dos profissionais que passaram a atuar na unidade. Ele destaca que a combinação entre tecnologia, transferência de conhecimento e qualificação das equipes contribuiu para acelerar o início das operações.

A fábrica de Aracruz conta com uma máquina de produção de papel tissue e dois equipamentos de conversão, utilizados na fabricação de papéis higiênicos. Entre os produtos fabricados estão itens das marcas Neve Folha Dupla e Tripla, Mimmo e Max Pure.

Além de ampliar a capacidade produtiva da companhia, a instalação da unidade trouxe mudanças para a logística entre as fábricas de Bens de Consumo no Espírito Santo. Aracruz passou a fornecer bobinas de papel tissue para a planta de Cachoeiro de Itapemirim, que antes recebia esse material da unidade de Mucuri, na Bahia. A alteração reduziu as distâncias de transporte entre as fábricas e contribuiu para tornar a operação mais eficiente.

Para Vander Rios, a unidade também assumiu uma função estratégica na integração das operações da empresa no Estado. O gerente avalia que o desempenho alcançado no primeiro ano reforça a capacidade de expansão do negócio e permite maior agilidade no atendimento ao mercado.

Tecnologia e qualificação profissional

A estrutura da fábrica também conta com recursos tecnológicos voltados à eficiência do processo industrial. Um deles é um sistema italiano desenvolvido pela empresa Sorgato para captar o pó gerado durante a fabricação do papel tissue. A tecnologia, utilizada pela primeira vez no grupo Suzano, contribui para melhorar a qualidade do ar no ambiente fabril e reduzir a geração de resíduos.

A preparação dos profissionais foi outra etapa importante para a implantação da unidade. Em parceria com o Senai de Aracruz, a Suzano ofereceu 1.496 horas de capacitação técnica e prática para 46 trabalhadores antes do início das atividades.

Ao todo, foram realizadas 214 contratações diretas e indiretas para a operação. Desse total, 73% foram de profissionais capixabas e 48% de moradores de comunidades locais.

Com a entrada em funcionamento da fábrica de Aracruz, a Suzano passou a contar com duas unidades de Bens de Consumo no Espírito Santo. A capacidade instalada de produção de papel tissue da companhia chegou a 340 mil toneladas por ano. A expansão acompanha a estratégia da empresa de ampliar sua participação no mercado de bens de consumo, utilizando a celulose produzida em suas operações para fabricar produtos destinados diretamente ao consumidor final.

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. Com mais de 100 anos de história, a companhia desenvolve produtos a partir de matérias-primas renováveis, com atuação em mais de 100 países e presença em diferentes segmentos, como papéis para embalagens, impressão, produtos sanitários e bioprodutos.