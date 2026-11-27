Com faturamento bruto de R$ 3,02 bilhões em 2025, mais de 11 mil cooperados e investimentos de R$ 40 milhões previstos para 2026, a Cooabriel se consolidou como uma das principais forças do agronegócio capixaba. Com sede em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, a cooperativa é considerada a maior de café conilon do Brasil e ocupa a 14ª posição entre as maiores empresas do Estado, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas do Espírito Santo 2026.

O desempenho financeiro acompanha a dimensão da operação. Em 2025, a cooperativa recebeu 2,3 milhões de sacas de café, volume 90% superior ao registrado no ano anterior. A receita operacional bruta também avançou e ultrapassou, pela primeira vez, a marca de R$ 3 bilhões. Já a receita operacional líquida chegou a R$ 2,86 bilhões, crescimento de 16,4% em relação a 2024.

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Atualmente, a Cooabriel reúne mais de 11 mil cooperados e conta com mais de 740 colaboradores. Sua estrutura inclui 12 unidades de armazenagem e 18 lojas de insumos, com serviços que acompanham o produtor em diferentes etapas da atividade cafeeira.

Investimentos e expansão

Para 2026, a cooperativa tem R$ 40 milhões em investimentos alocados em diferentes frentes. Os recursos fazem parte de uma estratégia de fortalecimento da estrutura e dos serviços oferecidos aos cooperados, acompanhando o crescimento da operação.

A trajetória da Cooabriel começou em 13 de setembro de 1963, quando 37 produtores rurais e o padre Simão Civalero fundaram a Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel. Na época, a iniciativa surgiu como uma alternativa para enfrentar dificuldades comuns dos cafeicultores da região.

Ao longo de mais de seis décadas, a cooperativa ampliou sua atuação, passando da armazenagem e comercialização dos grãos para áreas como assistência técnica, capacitação, fornecimento de insumos e incentivo à qualidade do café. Hoje, também conta com marca própria, o Café Guardião, produzido exclusivamente com grãos de conilon.

Presidente recebe Prêmio Equilibrista

O desempenho da cooperativa também esteve em evidência na 32ª edição do Prêmio Equilibrista, realizada na noite de 25 de novembro, em Vitória. Na ocasião, Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel desde 2019, recebeu o Prêmio Equilibrista 2026, concedido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES).

Ao comentar a homenagem, Bastianello destacou que o reconhecimento representa o trabalho desenvolvido coletivamente ao longo dos anos.

“Entendemos que essa indicação é consequência de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, com ética, inovação, transparência, cooperação e, acima de tudo, com o comprometimento de cada uma das pessoas que contribuem para que esse crescimento venha a se concretizar a cada ano”, afirmou.

A premiação reuniu cerca de 400 pessoas, entre empresários, executivos e lideranças capixabas, e integrou as comemorações pelos 40 anos do IBEF-ES.

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