Mais de 1 milhão de calças jeans por mês: a força do polo têxtil no Noroeste capixaba
Com tradição na confecção de roupas, empresas de Colatina e municípios vizinhos abastecem marcas de diferentes regiões do país e investem em tecnologia, qualificação e expansão dos negócios
O jeans que chega às vitrines de lojas de diferentes partes do Brasil pode ter sido produzido no Espírito Santo. No Noroeste capixaba, a indústria de confecção reúne empresas que desenvolvem marcas próprias e fábricas especializadas em produzir roupas para outras grifes. Uma cadeia produtiva que se tornou parte importante da economia regional e mantém o Estado entre os destaques nacionais do setor.
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Com tradição que atravessa décadas, a atividade tem Colatina como um de seus principais centros e se estende a municípios como São Gabriel da Palha, Marilândia e outras cidades da região. Juntas, as empresas formam um polo que, segundo dados do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Colatina e Região (Sinvesco), produz mais de 1 milhão de calças jeans por mês.
Uma das características desse mercado é a produção private label, modelo em que uma indústria fabrica peças que serão comercializadas com a marca de outra empresa. É assim que fábricas capixabas atendem grifes conhecidas do mercado nacional, sem necessariamente vender os produtos com uma marca própria.
Em Colatina, a GB Jeans é um exemplo. Com atuação desde 1970, a empresa produz cerca de 4 mil calças por dia para outras marcas. Já o Grupo Fafus, com aproximadamente 40 anos de história, trabalha com marcas próprias, como a UOT, e fabrica cerca de 25 mil peças por mês, comercializadas em aproximadamente 500 pontos de revenda.
Empregos e negócios movimentam a região
A importância do polo vai além das peças que saem das fábricas. A indústria de vestuário movimenta uma cadeia que envolve fornecedores de tecidos e aviamentos, lavanderias, transportadoras, representantes comerciais e profissionais de diferentes etapas da produção.
Segundo publicação da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), divulgada em 7 de novembro de 2025, o setor de vestuário de Colatina era responsável por mais de 5 mil postos de trabalho no Estado, conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego.
A atividade também contribui para a circulação de renda e para o fortalecimento de pequenos e médios negócios ligados à confecção.
A modernização das fábricas é outro fator importante para a indústria. Empresas da região têm investido em equipamentos que automatizam etapas da produção e aumentam a capacidade de fabricação. No Grupo Fafus, por exemplo, uma máquina que produz bolsos de bermudas realiza o processo em cerca de 40 segundos. Outro equipamento ampliou de aproximadamente 300 para 800 peças por dia a capacidade de produção de bainhas de camisas.
Investimentos para ampliar o polo
Para fortalecer a indústria e ampliar sua capacidade produtiva, o setor também busca avançar na formação profissional e na inovação.
Em 2026, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Colatina e Região (Sinvesco) apresentou um pacote de investimentos de quase R$ 20 milhões, com ações voltadas à qualificação de trabalhadores, inovação, fortalecimento institucional e ampliação de mercado.
Um dos principais eixos é a criação de seis escolas de costura, com investimento previsto de R$ 4,2 milhões. A iniciativa busca ampliar a oferta de profissionais qualificados para atender às necessidades das empresas.
O setor também trabalha para fortalecer sua posição no cenário nacional. Segundo dados apresentados pelo Sinvesco em 2026, o Noroeste capixaba é o quarto maior polo têxtil do país e o maior do Sudeste na produção de jeans. A meta dos empresários é avançar uma posição no ranking nacional.
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