Milanez & Milaneze é reconhecida entre as 200 maiores empresas do Espírito Santo

A Milanez & Milaneze integra o ranking das 200 maiores empresas do Espírito Santo, conforme o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores 2026. A presença na publicação reforça a importância da companhia para o cenário econômico capixaba e evidencia sua atuação na geração de oportunidades comerciais, na atração de investimentos e no fortalecimento de diferentes segmentos produtivos.

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Com um portfólio que reúne cinco feiras de negócios, a empresa promove eventos voltados a áreas estratégicas da economia: Mecshow, Wine South America, Modal Expo, Cachoeiro Stone Fair e Marmomac Brazil. As iniciativas aproximam empresas, investidores, fornecedores e compradores, criando ambientes favoráveis à realização de negócios e à expansão de mercados.

Entre os segmentos atendidos pela companhia, o setor de rochas naturais ocupa uma posição de destaque, especialmente pela relevância dessa indústria para a economia do Espírito Santo. A atuação da Milanez & Milaneze nesse mercado inclui a realização da Cachoeiro Stone Fair, evento promovido há mais de 30 anos em Cachoeiro de Itapemirim, município reconhecido nacionalmente pela tradição na extração, no beneficiamento e na transformação de rochas.

A empresa também investe na ampliação da presença brasileira no mercado internacional por meio da Marmomac Brazil, que terá sua terceira edição entre os dias 2 e 4 de março de 2027, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A feira busca consolidar o Brasil como uma importante plataforma de negócios para o setor de rochas naturais, reunindo produtores, compradores internacionais, distribuidores, especificadores e fornecedores de tecnologia.

A proposta é ampliar as conexões comerciais entre os diferentes elos da cadeia produtiva, estimular a entrada em novos mercados e fortalecer a competitividade das empresas brasileiras. Dessa forma, a iniciativa complementa o trabalho desenvolvido pela companhia na promoção de negócios e no fortalecimento da indústria de rochas naturais.

A importância desse mercado também se reflete nos indicadores do comércio exterior. Em 2025, o Espírito Santo foi responsável por 78,5% das exportações brasileiras de rochas naturais, com US$ 1,16 bilhão em vendas internacionais. O desempenho, segundo dados da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), reafirma a posição de destaque do Estado no segmento e sua participação estratégica no mercado global.

“Estar entre as 200 maiores empresas do Espírito Santo é motivo de orgulho e responsabilidade. Acreditamos que podemos contribuir para o desenvolvimento econômico muito além da nossa própria atividade, criando ambientes que aproximam mercados, estimulam negócios e fortalecem setores inteiros. No segmento de rochas naturais, esse compromisso ganha uma dimensão especial pela importância da indústria para o Espírito Santo e para o Brasil. Estamos trabalhando para que a terceira edição da Marmomac Brazil, em março de 2027, seja mais um passo na internacionalização do setor, conectando a excelência das rochas brasileiras às oportunidades do mercado global”, afirma Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze.