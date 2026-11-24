Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, está entre os dez destinos brasileiros em ascensão no Airbnb. A cidade registrou crescimento de 90% no número de anfitriões cadastrados na plataforma entre 2024 e 2025, o maior percentual entre os municípios selecionados no levantamento divulgado pela empresa em outubro deste ano.

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Outro destaque é a participação das famílias nas hospedagens: em 2025, 38% das reservas feitas para Piúma foram destinadas a esse público, a maior proporção entre os dez destinos analisados. Para entrar na lista, as cidades precisaram apresentar crescimento sustentado no volume de buscas na plataforma durante três anos consecutivos, mesmo sem estarem entre os destinos turísticos mais consolidados do país.

O resultado chama atenção para o potencial econômico do turismo na cidade. De acordo com estudo do Observatório do Turismo da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), a atividade turística representou 12,49% do Produto Interno Bruto (PIB) de Piúma em 2023. O indicador considera a riqueza gerada por atividades ligadas ao setor, como hospedagem, alimentação, transporte e outros serviços.

O crescimento das hospedagens por temporada pode ampliar as oportunidades para pequenos empreendedores, restaurantes, supermercados, comerciantes e prestadores de serviços.

Um estudo da FGV Projetos, encomendado pelo Airbnb, estimou que os aluguéis por temporada movimentaram R$ 113,2 bilhões na economia brasileira em 2025. Segundo a pesquisa, para cada R$ 10 gastos com a locação na plataforma, outros R$ 45 circularam na cadeia produtiva dos destinos, incluindo alimentação, comércio, transporte e entretenimento. O dado é nacional e não representa uma estimativa específica para Piúma.

Obras e infraestrutura no desenvolvimento turístico

O crescimento do interesse pela cidade também reacendeu o debate sobre os investimentos em infraestrutura e a estrutura necessária para receber visitantes. Em publicação nas redes sociais, o ex-governador Renato Casagrande relacionou o avanço de Piúma no Airbnb às intervenções realizadas no município. Segundo ele, a recuperação de mais de três quilômetros da orla e outras obras contribuíram para fortalecer o turismo e gerar oportunidades.

Entre as intervenções está a revitalização da Praia Central. A primeira etapa, entregue em dezembro de 2024, recebeu investimento de R$ 20 milhões e contemplou cerca de 1,2 quilômetro da orla, com calçadão, ciclovia, drenagem, contenção e recuperação de áreas de restinga. Em junho de 2025, foi autorizada uma segunda fase, com investimento anunciado de R$ 18,8 milhões, ampliando as intervenções na região.

Outra obra foi a implantação do Contorno de Piúma, na ES-060, com intervenções em um trecho de aproximadamente 2,8 quilômetros e investimento anunciado de R$ 15 milhões. A estrutura busca melhorar a circulação de veículos e o acesso ao município, especialmente em períodos de maior movimento.

As intervenções fazem parte do conjunto de investimentos públicos em infraestrutura na cidade. Embora o levantamento do Airbnb não estabeleça uma relação direta entre as obras e o aumento de anfitriões, as melhorias urbanas e de acesso são fatores relevantes na estruturação de um destino turístico e na experiência de quem visita o município.

Com o avanço das hospedagens por temporada e o peso que o turismo já representa na economia local, Piúma passa a ter mais um indicador para acompanhar o desenvolvimento do setor e as oportunidades de negócios que podem surgir a partir do fluxo de visitantes.