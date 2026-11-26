A Samarco conquistou um prêmio internacional nesta quarta-feira (25), em Londres, pelo processo de transformação cultural da companhia. O reconhecimento ocorre em meio à retomada das operações e aos esforços da empresa para preparar o negócio para um novo ciclo de crescimento.

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Em parceria com a consultoria ZRG Partners, a mineradora venceu a categoria Business Transformation do Business Culture Awards 2026. A premiação reconhece organizações que promoveram mudanças significativas em seus negócios e na cultura corporativa, com resultados demonstráveis.

Segundo a Samarco, o projeto premiado está relacionado à evolução cultural que ajudou a sustentar a retomada operacional. A companhia revisou valores, práticas de gestão e comportamentos, buscando alinhar as decisões das lideranças às prioridades do negócio.

A transformação também faz parte de uma estratégia mais ampla de reorganização da empresa, que voltou a operar em 2020, após a paralisação provocada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015.

Produção cresce e operação avança

A retomada gradual tem sido acompanhada pelo aumento da produção. No primeiro semestre de 2026, a Samarco produziu 7,7 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro, alta de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas somaram 7,1 milhões de toneladas, crescimento de 4%.

Em 2025, a companhia registrou receita líquida de US$ 1,898 bilhão e EBITDA ajustado de US$ 1,087 bilhão, 30,3% acima do resultado de 2024. O desempenho foi divulgado pela empresa em março deste ano e refletiu, entre outros fatores, o aumento gradual da produção e a estabilidade operacional.

A evolução dos resultados ocorre em paralelo à reorganização financeira. Em agosto de 2025, a Samarco encerrou antecipadamente seu processo de recuperação judicial, etapa que, segundo a companhia, contribuiu para o reequilíbrio econômico-financeiro e para a retomada de condições de crescimento.

R$ 13,8 bilhões para ampliar a capacidade

A próxima etapa do plano da Samarco prevê investimentos de R$ 13,8 bilhões, aprovados em novembro de 2025. O aporte será destinado à modernização e à reativação de estruturas em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Atualmente, a empresa opera com cerca de 60% da capacidade produtiva instalada e tem como objetivo alcançar 100% a partir de 2028. Na unidade de Ubu, em Anchieta, estão previstas a modernização e a reativação de duas usinas de pelotização.

O investimento faz parte do chamado “Momento 3” da retomada, que inclui também intervenções no complexo de Germano (MG), sistemas de filtragem e melhorias na estrutura de transporte do minério.

Transformação também passa pela gestão

Para a Samarco, a mudança cultural reconhecida pelo prêmio está conectada à estratégia de longo prazo. A empresa afirma que o alinhamento entre liderança, valores e práticas de gestão busca fortalecer a capacidade de adaptação e preparar as equipes para a ampliação das operações.

Na mesma semana da premiação, Vera Lucia, head de Pessoas e Cultura da companhia, também foi incluída na edição 2026 do WIM100, iniciativa da Women in Mining UK que destaca 100 mulheres inspiradoras da indústria mineral mundial.

A trajetória da Samarco, porém, segue ligada aos compromissos de reparação pelos impactos do rompimento de Fundão. A retomada operacional e os investimentos para ampliar a produção ocorrem paralelamente às ações previstas no Novo Acordo do Rio Doce.