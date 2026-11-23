A Principia, marca brasileira de dermocosméticos que ganhou espaço no mercado nacional, anunciou a instalação de uma fábrica em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A unidade ficará no Polo Moveleiro, no bairro Canivete, em uma área de aproximadamente 13,1 mil metros quadrados.

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A fábrica será destinada à produção de cosméticos, produtos de perfumaria e itens de higiene pessoal. No portfólio da empresa estão séruns, hidratantes, protetores solares e produtos voltados aos cuidados com a pele e os cabelos.

Criada em 2019, a Principia começou a comercializar seus produtos no ano seguinte e cresceu com uma estratégia baseada na oferta de fórmulas com ativos conhecidos do mercado de skincare e preços mais acessíveis. A marca ampliou sua presença no varejo farmacêutico e conquistou espaço entre as empresas relevantes do segmento no Brasil.

A chegada da indústria representa a entrada de um novo segmento na atividade econômica de Linhares, que já concentra empresas de diferentes setores. Além da produção, a operação poderá movimentar serviços de transporte, logística, fornecimento de insumos e outras atividades ligadas à cadeia industrial, com potencial de gerar oportunidades de trabalho na região.

A instalação da Principia ocorre em meio à expansão dos investimentos industriais no município. O conjunto de projetos anunciados para Linhares soma cerca de R$ 620 milhões previstos e estimativa de 1,4 mil postos de trabalho. Esses números, porém, abrangem diferentes empreendimentos e não são exclusivos da nova fábrica.

Até o momento, não foram divulgados o valor do investimento específico da Principia, o cronograma de início das operações nem a quantidade de empregos que serão gerados pela unidade.

Fonte: Prefeitura de Linhares