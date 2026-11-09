Rochativa está entre as 10 melhores ONGs do Espírito Santo em 2026
Instituição foi selecionada pelo Prêmio Melhores ONGs, que reconhece organizações do terceiro setor por sua gestão, transparência e impacto social
A Rochativa está entre as dez organizações da sociedade civil reconhecidas como as melhores ONGs do Espírito Santo em 2026. O resultado foi anunciado no dia 22 de outubro, durante uma cerimônia no auditório do Parque Botânico da Vale, em Vitória. A instituição foi selecionada entre 26 organizações capixabas que participaram da avaliação, que destaca entidades com atuação relevante e compromisso com o desenvolvimento social.
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Realizado nacionalmente pela Certificadora Social, o Prêmio Melhores ONGs chega à sua décima edição em 2026 e figura entre as principais iniciativas de valorização do terceiro setor no Brasil. A seleção leva em conta cinco critérios: causa e estratégia de atuação; representação e responsabilidade; gestão e planejamento; estratégia de financiamento; e comunicação e prestação de contas. A análise considera não apenas os resultados alcançados pelos projetos, mas também aspectos como transparência, organização institucional e capacidade de promover mudanças positivas e duradouras.
Além da Rochativa, outras nove instituições do Espírito Santo receberam o reconhecimento: ACACCI, Albergue Martim Lutero, Cariacica Down, Instituto Água Viva, Instituto João XXIII, Instituto Oportunidade Brasil (IOB), Instituto Ponte, Instituto Xavier de Desenvolvimento Socioprofissional e Vitória Down. Com diferentes áreas de atuação, as organizações desenvolvem iniciativas voltadas ao enfrentamento de problemas sociais e à ampliação de oportunidades para a população capixaba. O reconhecimento conjunto também chama atenção para a contribuição dessas entidades e para a importância de fortalecer o trabalho realizado pelo terceiro setor.
Mantida por empresas ligadas ao segmento de rochas ornamentais e atividades relacionadas, a Rochativa desenvolve ações gratuitas voltadas à promoção do desenvolvimento social. Seus projetos contemplam áreas como educação, cultura, esporte e assistência social, com atividades destinadas principalmente a crianças e adolescentes. Entre elas estão aulas de capoeira, jiu-jitsu e ballet, além de musicalização e formação musical. A instituição também realiza ações de acolhimento e encaminhamento social.
Ao longo de sua atuação, a Rochativa tem trabalhado para ampliar o acesso a oportunidades, incentivar o desenvolvimento de habilidades e talentos e fortalecer os vínculos familiares e comunitários dos participantes. As iniciativas buscam contribuir para a construção de novas perspectivas de futuro para crianças e adolescentes atendidos.
A presença no ranking das dez melhores ONGs do Espírito Santo representa o reconhecimento de um trabalho desenvolvido coletivamente. A conquista envolve a atuação da diretoria, do conselho e dos colaboradores da instituição, além dos educadores, empresas mantenedoras, patrocinadores, padrinhos e parceiros que apoiam as iniciativas. Com o resultado, a Rochativa reforça o compromisso de aprimorar continuamente sua gestão e ampliar as oportunidades oferecidas às comunidades atendidas.
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