Apiacá passou a contar com uma agência do Sicoob. A unidade, inaugurada nesta quinta-feira (19) pelo Sicoob Sul, marca a chegada da instituição ao município e amplia sua presença no Espírito Santo. Com a abertura, o sistema passa a atender 77 dos 78 municípios capixabas.

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A nova agência oferece atendimento presencial a moradores, comerciantes, empresários e produtores rurais, com acesso a serviços como crédito, investimentos, seguros, consórcios, cartões e outras soluções financeiras.

Segundo o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira, a chegada ao município tem como objetivo fortalecer o relacionamento com a comunidade e contribuir para a realização de projetos locais.

“Estamos chegando a Apiacá com o propósito de estar perto das pessoas, conhecer suas necessidades e participar do dia a dia da comunidade. Acreditamos no potencial do município e queremos que toda a comunidade encontre no Sicoob uma instituição parceira para realizar seus projetos”, afirmou.

A expansão da rede acompanha o crescimento do sistema regional no Espírito Santo. A presença de agências permite aproximar a cooperativa dos associados, especialmente em cidades onde o atendimento presencial ainda é importante para o acesso a serviços financeiros e para o desenvolvimento de negócios.

No cooperativismo financeiro, os associados também são donos da instituição e participam das decisões e dos resultados. Dessa forma, os recursos movimentados pela cooperativa podem contribuir para a economia local, por meio da oferta de crédito e do apoio a empreendedores e atividades da comunidade.

A inauguração em Apiacá foi a terceira realizada pelo sistema regional Sicoob ES em novembro. Agora, falta apenas Mucurici para que a rede esteja presente em todos os municípios do Espírito Santo. A previsão é que a agência da cidade seja inaugurada em dezembro.