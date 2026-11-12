Sul do ES perde expectativa de investimento bilionário e empresários alertam para impactos

A transferência dos projetos de usinas termelétricas da Eneva, inicialmente previstos para Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, para Aracruz, no Norte do Estado, reacendeu o debate sobre a capacidade da região Sul de atrair grandes investimentos. A mudança colocou em pauta questões como infraestrutura, incentivos fiscais e articulação entre o poder público e a iniciativa privada.

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Os empreendimentos previstos para Presidente Kennedy representavam um investimento estimado em aproximadamente R$ 3,5 bilhões e tinham potencial de gerar cerca de mil empregos durante as obras, segundo estimativa divulgada pelo setor. Agora, os projetos integram o Hub Espírito Santo, anunciado pela Eneva em Aracruz, com capacidade instalada total de 690 megawatts (MW) e um terminal de regaseificação de gás natural liquefeito (GNL). O investimento no complexo foi estimado em aproximadamente R$ 5 bilhões em reportagens, com previsão de início da operação comercial em agosto de 2031.

Infraestrutura e competitividade em discussão

Questionada sobre a mudança, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES) informou que o Governo do Estado não participou de negociações para definir a localização do empreendimento em Aracruz, mas atuou para contribuir com a permanência do investimento no Espírito Santo. Segundo a secretaria, as regras do Leilão de Reserva de Capacidade de 2026 permitiam flexibilidade na escolha do local das usinas, desde que conectadas à rede de transporte ou distribuição de energia elétrica.

A SEDES apontou a infraestrutura de Aracruz, especialmente os portos, a área disponibilizada pela VPorts e as facilidades de conexão elétrica, como fatores que facilitaram a decisão. Para o presidente do Movimento Empresarial Sul Espírito Santo (MESSES), Douglas Passamani, a transferência representa uma perda de investimentos, empregos e oportunidades de desenvolvimento para o Sul capixaba.

O empresário também chama atenção para a ausência dos municípios da região na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), órgão federal que oferece incentivos fiscais a empreendimentos que atendem a critérios específicos. Na avaliação dele, essa condição pode deixar o Sul em desvantagem na disputa por grandes investimentos. O MESSES defende a inclusão da região na área de atuação da Sudene e cobra condições de “igualdade” para atrair empreendimentos.

A SEDES explicou que a ampliação da área de abrangência da Sudene depende de lei complementar federal e afirmou que o governo estadual atua politicamente, junto ao Executivo e à bancada federal, para defender a inclusão de todos os municípios capixabas.

A preocupação com a perda de oportunidades também foi manifestada por Ed Martins André, vice-presidente Sul do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas). Ele recebeu com tristeza a notícia da mudança e destacou os impactos potenciais sobre a geração de empregos e o desenvolvimento regional. Ed também avalia que falta maior união e mobilização dos empresários do Sul para defender os interesses da região e reivindicar novos investimentos.

Projetos e infraestrutura para o Sul

Entre as iniciativas apontadas pelo empresariado para ampliar a competitividade regional está o ParkLog Sul Capixaba, projeto de integração logística e desenvolvimento econômico. Segundo a SEDES, o planejamento estratégico foi concluído e aprovado pelo comitê gestor. A próxima etapa será definir as prioridades e o ritmo de implantação.

O governo também destacou ações de infraestrutura, como obras em rodovias estaduais, apoio ao desenvolvimento do Porto Central e melhorias no aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. Entre as intervenções citadas estão a duplicação da ES-488, que liga Cachoeiro à BR-101, e a requalificação das rodovias ES-146, em Anchieta, e ES-379, em Irupi.

Para os representantes empresariais, o desafio é transformar as potencialidades do Sul capixaba em condições efetivas para disputar grandes empreendimentos. A mudança dos projetos da Eneva reforça a discussão sobre o que ainda precisa avançar para que a região também consiga atrair investimentos de grande porte.