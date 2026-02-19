A estratégia é sobreviver: entenda por que o PL do ES pode “morrer”

“Empurrando goela abaixo”. Esse é o termo utilizado por lideranças do Partido Liberal (PL) quando o assunto é a candidatura de Maguinha Malta ao Senado Federal pelo Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com interlocutores, o pai da pré-candidata, senador e presidente do PL no Estado, Magno Malta, tem sido intransigente e irredutível na ideia de mantê-la na chapa majoritária nessa posição, ainda que isso custe a “morte do partido” em questões de representatividade estadual no Congresso Nacional.

A insatisfação perpassa ainda pelo fato de que Magno Malta não se dispõe a dialogar com os correligionários e nem mesmo, se quer, ouvir sugestões como as que vem ganhando corpo dentro da sigla, para que a Maguinha lidere a chapa proporcional como pré-candidata a deputada federal.

Nesse cenário, conforme prevê interlocutores, a possibilidade de a legenda conquistar mais vagas na Câmara dos Deputados seria bem maior, além do mais afastaria os riscos do partido “morrer” em questões de representativade estadual na Câmara dos Deputados.

Atualmente, o PL do Espírito Santo conta apenas com um deputado federal, o Gilvan da Federal, que corre o risco de não poder concorrer as eleições neste ano. O parlamentar foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) por violência política de gênero contra a deputada estadual Camila Valadão (Psol). O partido recorreu da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar que o deputado dispute o pleito.

Caso o TSE negue, as chances de o PL capixaba perder a única vaga na Câmara dos Deputados é grande. E é justamente por causa dessa possibilidade que alguns correligionários e afiliados da sigla no Espírito Santo defendem a tese de Maguinha disputar uma vaga como deputada federal.

Se Magno Malta decidir ouvir, a construção da estratégia giraria entorno de uma só questão: a sobrevivência.