A inovação e os municípios capixabas

Uma mola propulsora na evolução mundo afora, assim sabemos atualmente como a história de países, estados e municípios vêm se transformando, criando um paradoxo entre os dias antigos e modernos, que acontece em velocidade acelerada, na qual o olhar está voltado para a inovação. É possível notarmos isso em diversas cidades, como em Curitiba, no Paraná, que ganhou o prêmio de cidade mais inteligente do mundo em novembro de 2023, no maior congresso de cidades inteligentes, a Fira Smart City Expo Barcelona, que aconteceu na Espanha, concorrendo com diversos outros municípios. No evento pude ver, presencialmente, o quanto o engajamento no tema é primordial para a evolução da sociedade a nível mundial, mudando, acima de tudo, a vida do cidadão pagador de impostos, possibilitando que ele receba de volta aquilo que lhe é devido pelo poder público. O cerne a ser observado nos municípios capixabas é a capacidade dos gestores públicos municipais entenderem o que é a inovação e como ela pode ser aplicada na gestão interna do poder público na melhoria da qualidade de vida de sua cidade, na geração de oportunidades, empregos e renda para a população, mudando de fato a realidade do cidadão. Outro ponto que tenho observado enquanto passo por essas cidades mundo afora é: o quanto a gestão dos prefeitos estão comprometidas com a inovação? Na realidade observada nos municípios capixabas, a pergunta se estende de tal forma que podemos colocar da seguinte maneira: o quanto os prefeitos dos municípios capixabas conhecem de inovação?

É muito evidente a forma como coloco esta pergunta, por isso vamos analisar o cenário deles no estado. Antes de discorrer mais sobre os impactos, temos no Espírito Santo um Fórum de Secretários Municipais de Inovação, bem como pastas que discutem o tema e pensam na inovação. Para entender este Fórum criado em abril de 2023, com números ainda tímidos, por exemplo: temos 78 municípios no estado, porém, apenas dezesseis estão presentes nesse Fórum, e apenas três possuem secretários municipais para falar de inovação, por isso a pergunta evidente no estado é clara: os gestores municipais conhecem o poder transformador da inovação no mundo? Como já citado no exemplo de Curitiba, é possível discorrer vários outros pontos de inovação, tal como o Porto Digital em Recife, que transformou uma área ocupada pelas drogas e crime em uma potente economia que gera vinte mil empregos diretos naquela localidade. Silvio Meira, com quem tive a oportunidade de me reunir por longas horas de aprendizado da trajetória daquele local, me ensinou e ensina todos os dias como esse tema merece a atenção dos prefeitos. Em uma entrevista ao portal IT Forum Silvio afirma que:

“O Brasil precisa entender o Brasil. Só São Paulo tem 40% do PIB brasileiro. A gente vai empilhando as coisas em São Paulo e Campinas. E vai esquecendo que, no caso dos EUA, por exemplo, os centros [de pesquisa e inovação] de desenvolvimento regional estão [atualmente] em cima de Atlanta, que estava em situação extremamente difícil. E aí o governo americano procurou formas de resolver o problema de forma mais inteligente possível: atrair pesquisa e desenvolvimento para trazer as pessoas para morarem lá.” fonte: https://itforum.com.br/noticias/silvio-meira-teatro-inovacao/

Para não ser injusto com nenhum município do Fórum, vou destacar algo que me chamou a atenção: dos municípios mais populosos da Grande Vitória, apenas um tem secretário de inovação. Entretanto, o que é ainda mais profundo é o fato de que um município específico vem conquistando território no campo. Do interior, mas arrojado, Alegre vem se destacando em conquistas importantes. Seu prefeito, que aqui destaco pela representatividade, a pedido desse Fórum, criou a diretoria de inovação na Amunes, Associação dos Prefeitos Municipais, e o Diretor é exatamente o Prefeito de Alegre, Nirrô Emerick. Os números são tímidos, pois os objetivos ainda em construção fazem do Fórum um importante ator no ecossistema capixaba, no qual é possível perceber mudanças em andamento. O estado vem investindo forte sob a liderança importante do Governador Renato Casagrande, sua equipe de governo e o Secretário Bruno Lamas, que mostrou o motivo de atuar no setor de inovação, com ações fundamentais, das quais destaco a conexão da educação profissional com a inovação: um olhar especial dele que vem ocupando cargos importantes no ecossistema nacional, como Finep, ABIPTI, dentre outros movimentos importantes.

Como dito anteriormente, o cerne a ser observado é a capacidade de entendimento dos prefeitos. Este ano é um momento importante para a democracia brasileira, as eleições municipais estão se aproximando e, por isso, caro leitor, examine com atenção quais candidatos estão trazendo propostas na área de inovação, propostas concretas, e não apenas termos políticos e eleitoreiros. Com o apoio do estado no Secretário Bruno Lamas, a Secretaria de Ciências, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, a SECTI, se colocou no cenário e, brevemente, a Secretaria irá publicar um livro que é fruto da Conferência Estadual de Ciências, Tecnologia e Inovação, que não acontecia há 14 anos, no qual pude participar como autor principal de um artigo escrito. Esse livro poderá ser utilizado como base de propostas aos municípios para, inclusive, seus respectivos planos de governo. Essa é uma ação que coloca um olhar importante sobre o tema. Além disso, tenho que ressaltar que o Espírito Santo sediou a conferência regional Sudeste, trazendo as discussões de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais para o estado, o que consolida ainda mais o nosso posicionamento. O ecossistema deve dar voz e vez aos municípios, desde que eles se organizem e busquem por isso, pois é nele que as pessoas vivem, neles que são gerados as oportunidades e evolução. Aos cidadãos capixabas, fiquem de olho nos movimentos em suas cidades, a inovação transforma realidades. Por isso, cobrem os seus gestores e colaborem para alavancar o tema. Vamos observar os próximos movimentos nos municípios e acompanhar as ações do Fóruns, dos gestores e de candidatos a prefeitos municipais.

Jales Cardoso Soares Junior é Bacharel em Ciências Contábeis, assessor Especial na Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti-ES), e coordenador de várias ações e programas no Governo do Espírito Santo.

