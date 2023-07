A sugestão do Victor Coelho para os pré-candidatos do Podemos

Por: Flavio Cirilo

Dor de cabeça para Gilson Daniel

O deputado federal e presidente estadual do Podemos no Espírito Santo, Gilson Daniel, saiu com um grande desafio do encontro da legenda, que reuniu lideranças políticas da região Sul, neste sábado (22), em Cachoeiro: escolher quem realmente vai representar o partido na majoritária em 2024.

“Em Cachoeiro o Podemos é um partido forte. Nós temos aqui o vice-prefeito, que é o Coronel Guedes; nós temos aqui o presidente da Câmara, que é o Brás Zagotto; nós temos aqui uma figura importante que é o deputado Allan Ferreira, que é o pré-candidato a prefeito da cidade”, explicou Gilson Daniel, que também enalteceu o trabalho dos vereadores Rodrigo Sande e Delandi.

Apesar de o parlamentar já ter confirmado o nome do deputado estadual Allan Ferreira como o pré-candidato a prefeito do partido em Cachoeiro, novos personagens como o presidente da Câmara Municipal, vereador Brás Zagotto, e a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Marcia Bezerra, se autodeclararam pré-candidatos durante discurso no Plenário da Casa.

Brás É Bom e preparado

“Eu estou preparado. Se o Podemos falar: o Allan vai continuar o mandato dele lá os quatro anos, você vai ser o nosso candidato a prefeito aqui, eu estou preparado para ser candidato a prefeito. Verdade, estou preparado, com certeza. E tenho certeza de que vamos fazer um trabalho bacana. Nós conhecemos as pessoas da cidade, nós conhecemos os 78 bairros de Cachoeiro. Fomos secretários, conhecemos os 10 distritos, de ponta a ponta. Estamos, assim, preparados, tanto na cidade quanto no interior”, afirmou Brás.

Marcia Bezerra prefeita, podemos!

Embalada pelo discurso de que a política precisa de mais mulheres no Poder, a secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Marcia Bezerra, lembrou o seu legado quando esteve presidente do Podemos na cidade e colocou o seu nome à disposição para representar o partido em uma chapa majoritária nas eleições municipais.

“Hoje estamos muito mais preparados. Hoje o partido está muito mais bem preparado, tanto politicamente quanto tecnicamente, para a gente estar colocando o nosso bloco na rua e estarmos colocando os nossos nomes à disposição para compor e ser cabeça de chapa em 2024. Então estamos aqui, meu prefeito, peço permissão, estou colocando também o meu nome Marcia Bezerra como candidata em 2024. Vamos nos preparar, vamos nos colocar à disposição de Cachoeiro. Conhecemos Cachoeiro de ponta a ponta, milito na política desde 1988, desde que eu tinha só 21 anos eu estou nisso e acredito”, ressaltou a secretária.

Sugestão do Victor Coelho

Com a vice-prefeitura e mais seis secretarias, o Podemos atualmente tem uma participação significativa na gestão do prefeito Victor Coelho (PSB), que esteve presente no encontro da legenda e, no Plenário, sugeriu a “estratégia” que, segundo ele, pode fazer com que a legenda vença as eleições em Cachoeiro.

“Não sei se as pessoas viram, mas chegou até a mim uma pesquisa aí, que se os nossos dois pré-candidatos do Podemos se juntarem, como se juntaram na eleição para deputado, quase elegemos o Brás para federal, nós elegemos o Allan estadual. Se, se juntarem, a gente consegue eleger prefeito e conseguimos fazer muitos vereadores nessa Casa”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.