Por Leandro Mazzini, com Walmor Parente, Carol Pacificação e Tom Camilo

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem repetido para amigos próximos que considera que deve ser preso na esteira da investigação da venda de jóias que ganhou de outros Governos, negociadas pelo ex-ajudante de ordens militar tenente-coronel Mauro Cid. Bolsonaro investe na tese da perseguição, e vai além: seria preso poucos meses antes da campanha das eleições municipais, para não virar um forte cabo eleitoral para candidatos a prefeitos. Em Brasília, a oposição a ele quer propor uma acareação entre Bolsonaro e o hacker preso Walter Delgatti, que fez graves acusações contra ele, sem provas, na CPI dos Atos de Vandalismo (8 de Janeiro). A direção da CPMI também vai pedir à Polícia Federal acesso às perícias nas conversas entre Cid e Bolsonaro.

Governabilidade

O presidente Lula da Silva e o prsidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estão perto de acordo. Passa por trocas no Ministério dos Esportes e o Ministério do Desenvolvimento Social – sem incluir o programa Bolsa Família. Lira ainda quer apadrinhar Alexandre Padilha na Saúde – e o ministro palaciano quer ir.

Até agora, nada

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, prometeu corrigir uma injustiça praticada pelo Governo anterior, que cassou homenagens a falecidos ilustres como Aureliano Chaves, Celso Furtado, Barbosa Lima Sobrinho, Mário Lago, Leonel Brizola, retirando-lhes os nomes de termelétricas brasileiras. Até esta semana nada avançou.

Poder de Castro

A serenidade de Cláudio Castro se reflete na agenda discreta em Brasília. Avesso a coletivas e holofotes, o governador do Rio de Janeiro tem sido elogiado no Congresso e por ministros pelo jeito de “ser sem ser visto”. Com boa relação com Fernando Haddad, é apontado pelo staff da Fazenda e por parlamentares de diferentes Estados como um dos principais articuladores da consolidação do Conselho Federativo, da Reforma Tributária e de soluções para endividamento de Estados.

MC Cleitinho

Um dos senadores mais votados do Brasil, Cleitinho (PSC-MG), que até poucos anos soltava pipa em BH, não deixou as raízes da periferia. Atuou como MC e abriu show de Gusttavo Lima no interior de Minas há dias. E vai começar a negociar shows.

80 do Luar

Lenda viva do jornalismo brasileiro, o repórter Luarlindo Ernesto, do Jornal O Dia, completou 80 anos no Rio de Janeiro no último dia 12. Há entusiastas para que a direção da Polícia Civil batize a Sala de Imprensa com seu nome.

ESPLANADEIRA

# Polícia Rodoviária Federal apreendeu quarta-feira (16) 24 T de maconha, no MS, e 4 T no PR. # Tatiana Feitas, Diretora Comercial da Dom Casero Biscoitos, participa de evento para mulheres empreendedoras em Brasília. # ANP cria novo programa de estudos sobre armazenamento subterrâneo de gás. # STF retoma julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas sem debates sobre riscos à saúde. # Claudia Del Claro lança 1º livro: ‘Pelas Lentes do Coração’, na Bienal do Livro do Rio. # Uber processa StopClub, empresa brasileira que ajuda motoristas de app.