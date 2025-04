Adolescência é uma minissérie britânica de televisão que é hoje um fenômeno mundial

de público. Ela gira em torno de um estudante de 13 anos que é preso sob acusação de

assassinar uma colega de classe. Como um dos panos de fundo, aborda a radicalização

de meninos no universo digital por influência de comunidades masculinas, que

propagam ideias como a da superioridade dos homens, defendendo até mesmo o uso

da violência.

Não vou dar spoiler, ser uma espécie de desmancha-prazeres, para os que não viram

ainda a série. Na verdade, quero usar Adolescência para chamar a atenção para uma

mudança importante de comportamento nos nossos dias. O mote da série é o bullying

digital que se faz entre os alunos de uma escola, numa pequena cidade inglesa. Os

alunos, mais do que expor ao ridículo seus colegas de forma presencial, como sempre

se fez muito no Brasil, agora fazem isso com maior alcance. Uma perversidade

ampliada pela tecnologia, e à disposição de todos, baseada em preconceitos como o

machismo.

Em qualquer rede social isso pode ser feito, desde o whatsapp até facebook ou o

instagram, como mostra com muito bem Adolescência. Muita coisa fica protegida por

um código de compreensão difícil para quem está fora da bolha. Uma investigação

conduzida por quem não entende esses códigos dificilmente pode chegar a bom

termo, como bem mostra a série de televisão.

Isso deve chamar a atenção de todos sobre a necessidade de a sociedade ter essas

redes sob controle. Quando setores empresariais que as exploram dizem que querem

ampla liberdade de expressão, na verdade estão tentando manter todos esses

movimentos, que as fazem o epicentro da vida na sociedade contemporânea,

totalmente livres. Um outro filme de muito sucesso recente, o Quarto ao Lado, do

festejado diretor espanhol Pedro Almodóvar, mostra como a personagem, que queria

tirar sua própria vida, consegue comprar um medicamente proibido na internet, na sua

versão conhecida como Dark Web, ou a internet obscura.

Nesse território opaco pode-se comprar um pouco de tudo, ou aprender a fazer

também muita coisa que as pessoas comuns até duvidam, já que os sites ali alojados

estão não são indexados pelos mecanismos de busca. Lá estão fóruns privados e redes

sociais restritas. Armas, formas de cometer suicídios, receitas para fazer bombas,

objetos cuja venda é proibida. De tudo tem um pouco lá.

Quando os grandes investidores dessas máquinas de negócios gigantesca que é a

internet não querem que os seus mundos sejam disciplinados, é porque não querem

ter seus lucros reduzidos. Assim, quando as redes conseguem manipular as massas e

elas se revoltam contra o sistema legal dos países, há muito mais em jogo do que o

direito de xingar livremente qualquer pessoa, sem ter que pagar pelos próprios

excessos.

Não existe a possibilidade de uma sociedade sem leis, nenhum país pode ser

governado pela lei do desejo. Os sistemas legais existem para que as pessoas que

infrinjam as boas normas de convivência legal sejam punidas, presas se for necessário.

Punir é cada vez mais difícil, não é fácil fazer esse controle em uma sociedade

globalizada, onde as fronteiras são muito fluidas. Por isso mesmo, nós precisamos de

princípios legais que estejam de acordo com as culturas nacionais.

Há hoje uma luta política em torno da disciplina das redes sociais. Aos que buscam

instrumentos para desconstruir o sistema de poder vigente, as redes parecem oferecer

uma alternativa de divulgação de notícias e ideias fora do controle da mídia

tradicional. Ocorre que as redes sociais não são apenas um substituto dos jornais, do

rádio e da televisão na propagação de notícias. São muito mais, são lugares de

construção de uma nova ordem de coisas, onde se misturam publicidade, propaganda,

meias-verdades e, desde que permitamos, um sem fim de negócios sem regra e sem

obediência a ninguém.

Por isso os donos desses novos espaços de construção social, tão logo começam a

operar, tentam descontruir o sistema legal das sociedades – em especial das supremas

cortes de cada país – para operarem sem dar conta de nada a ninguém. Adolescência

mostra os riscos da falta de ordem de um mundo contemporâneo cujo nascimento

estamos presenciando, e da necessidade de manter as redes sociais sob controle.

