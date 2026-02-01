Astrologia do dia: horóscopo de domingo (1º) traz alertas e reflexões

Aquário costuma sustentar ideias, opiniões e hábitos próprios. Desse modo, por isso, enfrenta riscos de incompreensão dentro do ambiente familiar. Isso porque, em geral, mantém pouca proximidade com parentes mais distantes. Além disso, a convivência com pais conservadores pode gerar conflitos, já que o signo valoriza inovação e liberdade. Assim, a harmonia doméstica depende de relações sem imposições ou pressões.

Quem nasceu hoje

A vocação para os negócios se destaca desde cedo. Isso porque, a facilidade para lidar com dinheiro se soma à criatividade e à energia constante. Então, a visão comercial é ampla, o comportamento é equilibrado e a produtividade aparece como marca pessoal.

Alerta

Leão permanece em alerta ao longo do domingo. Então, a orientação é manter a rotina e priorizar o descanso. Assim, oscilações de humor pedem cautela, sobretudo na vida afetiva. Viagens seguem neutras. Porém, a saúde requer atenção.

Signos

Áries – O perfil de liderança se impõe naturalmente. Dessa forma, a iniciativa conduz ao comando em diferentes áreas. Contudo, a liderança se mostra mais inspiradora do que firme. C. 499 | M. 1734

Outros signos