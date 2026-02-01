Astrologia do dia: horóscopo de domingo (1º) traz alertas e reflexões
A harmonia doméstica depende de relações sem imposições ou pressões.
Aquário costuma sustentar ideias, opiniões e hábitos próprios. Desse modo, por isso, enfrenta riscos de incompreensão dentro do ambiente familiar. Isso porque, em geral, mantém pouca proximidade com parentes mais distantes. Além disso, a convivência com pais conservadores pode gerar conflitos, já que o signo valoriza inovação e liberdade. Assim, a harmonia doméstica depende de relações sem imposições ou pressões.
Quem nasceu hoje
A vocação para os negócios se destaca desde cedo. Isso porque, a facilidade para lidar com dinheiro se soma à criatividade e à energia constante. Então, a visão comercial é ampla, o comportamento é equilibrado e a produtividade aparece como marca pessoal.
Alerta
Leão permanece em alerta ao longo do domingo. Então, a orientação é manter a rotina e priorizar o descanso. Assim, oscilações de humor pedem cautela, sobretudo na vida afetiva. Viagens seguem neutras. Porém, a saúde requer atenção.
Signos
- Áries – O perfil de liderança se impõe naturalmente. Dessa forma, a iniciativa conduz ao comando em diferentes áreas. Contudo, a liderança se mostra mais inspiradora do que firme. C. 499 | M. 1734
- Touro – A dedicação a atividades lucrativas se evidencia. Isso porque, o trabalho acontece de forma paciente, disciplinada e persistente. A honestidade sustenta cada etapa do processo. C. 106 | M. 0522
- Gêmeos – A razão e a intuição se alternam nas decisões. O caráter intelectual convive com a sensibilidade. Mas, a mente ativa se volta aos estudos e à observação de detalhes. C. 281 | M. 6160
- Câncer – A receptividade define o comportamento. Desse modo, as influências emocionais e físicas do ambiente interferem diretamente nas ações. A iniciativa tende a ser limitada. C. 868 | M. 9826
- Leão – O signo opera sob influências favoráveis. A força de vontade se combina com postura dominante. Porém, as atitudes revelam refinamento nas ideias e nos sentimentos. C. 930 | M. 8609
- Virgem – O pensamento teórico se une à prática. Mas, a análise criteriosa orienta julgamentos. A meticulosidade aparece aliada à sensibilidade e à humildade. C. 516 | M. 4957
Outros signos
- Libra – O lado sentimental, artístico e espiritual orienta escolhas. A cordialidade se mantém constante. Apesar do equilíbrio, algumas contradições podem surgir. C. 682 | M. 3011
- Escorpião – A ousadia impulsiona ações. Nesse sentido, o espírito inovador favorece mudanças e soluções complexas. A capacidade de resolver problemas se destaca. C. 324 | M. 5046
- Sagitário – A franqueza guia comportamentos. As convicções políticas e religiosas influenciam decisões. Assim, a habilidade em organizar e potencializar talentos se evidencia. C. 751 | M. 8382
- Capricórnio – A ambição direciona objetivos. A postura reservada reforça o individualismo. Então, a atenção às falhas alheias pode ser usada de forma estratégica. C. 413 | M. 6260
- Aquário – A inventividade marca a personalidade. Ideias originais convivem com atitudes contraditórias. Assim, a confiança alterna com a desconfiança, tornando o perfil complexo. C. 546 | M. 3473
- Peixes – O romantismo e a sensibilidade predominam. A empatia com o próximo se mantém elevada. Porém, mesmo diante de pressões externas, o mundo interior permanece intacto. C. 971 | M. 0595
