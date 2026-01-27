Astrologia: veja o horóscopo completo desta terça-feira (27)
Os taurinos permanecem em alerta até às 17h56.
Os aquarianos se destacam pela determinação e pela força de vontade. Isso porque, quando assumem um compromisso, seguem até o fim, sem hesitar. Assim, ao defender um ideal, colocam em ação energia física e capacidade mental. Independentes, ousados e pouco convencionais, valorizam a liberdade acima de tudo e dificilmente se submetem à vontade alheia.
Quem nasceu hoje
Os nascidos dessa data têm visão de futuro e sabem aproveitar os bons momentos da vida. Isso porque, a convivência com familiares e amigos será constante ao longo do caminho. Além disso, criatividade, simpatia e ousadia marcam sua personalidade.
Alerta
Os taurinos permanecem em alerta até às 17h56. Assim, nesse período, o bom senso deve orientar decisões, especialmente financeiras. Então, evite gastos desnecessários. Mas, após esse horário, o alerta passa para os geminianos pelos próximos dois dias e meio.
Previsões
- Áries – O dia favorece a solução de questões pessoais e traz novidades ligadas a oportunidades financeiras. Assim, o ambiente profissional ajuda no avanço dos planos. No amor, há paixão e busca por estabilidade. C. 253 | M. 4765
- Touro – O alerta domina grande parte do dia, com a Lua entrando no signo apenas às 17h56. Evite novos negócios e compras importantes. Mantenha a fé e o otimismo. A vida afetiva traz satisfação, mas controle a ansiedade. C. 986 | M. 0825
- Gêmeos – O clima é de tranquilidade no ambiente familiar. O trabalho rende além das expectativas. A vida afetiva segue equilibrada. Porém, atenção: a partir das 17h56, o período de alerta começa e exige mais cautela. C. 805 | M. 6581
- Câncer – Os projetos ganham força e abrem espaço para novos acordos, contratos e parcerias. Nesse sentido, a determinação será um diferencial. No amor, uma surpresa positiva anima o dia. C. 036 | M. 5190
- Leão – O astral está elevado e favorece decisões estratégicas nos negócios. Logo, há disposição para mudanças no lar. Apoio de Sagitário, Aquário e Áries será importante. No amor, surgem novidades. C. 697 | M. 3258
- Virgem – Momento ideal para planejar estratégias profissionais e superar obstáculos. As finanças tendem ao equilíbrio. Porém, na vida afetiva, pratique mais compreensão e evite rigidez com a família. C. 128 | M. 7439
Outras previsões
- Libra – O período pede atenção especial à família. Há chances de resolver pendências, inclusive financeiras. Trabalho e negócios seguem rumo ao sucesso. O amor vive fase de harmonia. A saúde está protegida. C. 518 | M. 2956
- Escorpião – O dia favorece a resolução de assuntos familiares. Desse modo, a teimosia pode atrapalhar questões financeiras. No trabalho, os resultados são positivos. Ofereça apoio a Gêmeos e Touro. C. 382 | M. 9719
- Sagitário – O trabalho traz oportunidades para acordos e viagens. A vida social se movimenta. Então, será necessário apoiar a família. No amor, carinhos e recompensas fortalecem a relação. C. 478 | M. 8967
- Capricórnio – A fase é positiva para organizar o setor profissional e desfrutar de mais tranquilidade. Logo, compras, negócios e acertos fluem bem. No amor, a sedução ganha espaço. C. 949 | M. 1376
- Aquário – O Sol no signo favorece acordos, contatos e decisões profissionais. A criatividade se destaca no amor e ajuda nos acertos familiares. Logo, procure os amigos e quebre a rotina. C. 265 | M. 7042
- Peixes – O momento exige cautela. Evite discussões, viagens, compras, visitas ou mudanças no trabalho. O astral pede introspecção. Assim, use a intuição, cuide da saúde e controle o ciúme no amor. C. 804 | M. 3608
