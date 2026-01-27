Astrologia: veja o horóscopo completo desta terça-feira (27)

Os aquarianos se destacam pela determinação e pela força de vontade. Isso porque, quando assumem um compromisso, seguem até o fim, sem hesitar. Assim, ao defender um ideal, colocam em ação energia física e capacidade mental. Independentes, ousados e pouco convencionais, valorizam a liberdade acima de tudo e dificilmente se submetem à vontade alheia.

Quem nasceu hoje

Os nascidos dessa data têm visão de futuro e sabem aproveitar os bons momentos da vida. Isso porque, a convivência com familiares e amigos será constante ao longo do caminho. Além disso, criatividade, simpatia e ousadia marcam sua personalidade.

Alerta

Os taurinos permanecem em alerta até às 17h56. Assim, nesse período, o bom senso deve orientar decisões, especialmente financeiras. Então, evite gastos desnecessários. Mas, após esse horário, o alerta passa para os geminianos pelos próximos dois dias e meio.

Previsões

Áries – O dia favorece a solução de questões pessoais e traz novidades ligadas a oportunidades financeiras. Assim, o ambiente profissional ajuda no avanço dos planos. No amor, há paixão e busca por estabilidade. C. 253 | M. 4765

Touro – O alerta domina grande parte do dia, com a Lua entrando no signo apenas às 17h56. Evite novos negócios e compras importantes. Mantenha a fé e o otimismo. A vida afetiva traz satisfação, mas controle a ansiedade. C. 986 | M. 0825

Gêmeos – O clima é de tranquilidade no ambiente familiar. O trabalho rende além das expectativas. A vida afetiva segue equilibrada. Porém, atenção: a partir das 17h56, o período de alerta começa e exige mais cautela. C. 805 | M. 6581

Câncer – Os projetos ganham força e abrem espaço para novos acordos, contratos e parcerias. Nesse sentido, a determinação será um diferencial. No amor, uma surpresa positiva anima o dia. C. 036 | M. 5190

Leão – O astral está elevado e favorece decisões estratégicas nos negócios. Logo, há disposição para mudanças no lar. Apoio de Sagitário, Aquário e Áries será importante. No amor, surgem novidades. C. 697 | M. 3258

Virgem – Momento ideal para planejar estratégias profissionais e superar obstáculos. As finanças tendem ao equilíbrio. Porém, na vida afetiva, pratique mais compreensão e evite rigidez com a família. C. 128 | M. 7439

Outras previsões