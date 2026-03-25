Avaliar o que resta, ensinar o que ainda pode ser

Por Eduardo Machado

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Falar de avaliação diagnóstica hoje é, inevitavelmente, falar de tempo, do tempo interrompido, do tempo perdido, do tempo que insiste em não se recompor por si só. A escola, sobretudo a pública, foi lançada nos últimos anos a uma espécie de descompasso histórico: enquanto o calendário avançava, a aprendizagem de muitos estudantes ficava suspensa, fragmentada, desigual. Nesse cenário, a avaliação diagnóstica emerge não como um instrumento técnico qualquer, mas como um gesto de reconhecimento: reconhecer o que há, antes de projetar o que deve haver.

Há algo de profundamente filosófico nesse movimento. Avaliar, nesse sentido, deixa de ser medir e passa a ser compreender. É um deslocamento ético. Em vez de perguntar “quanto o estudante sabe?”, passa-se a perguntar “onde ele está em sua trajetória de aprendizagem?”. Essa mudança, embora sutil na aparência, altera radicalmente o modo como concebemos o papel da escola. Porque só é possível ensinar verdadeiramente quando se parte do outro, não de um ideal abstrato de aluno, mas do sujeito concreto, situado, atravessado por ausências, silêncios e desigualdades.

No Espírito Santo, como em tantas outras redes, a adoção sistemática de avaliações diagnósticas aponta para essa tentativa de reencontro com o real. Mas é preciso cuidado: há sempre o risco de que instrumentos criados para iluminar acabem obscurecendo. Quando o diagnóstico se transforma em ritual burocrático, ele perde sua potência originária. Torna-se apenas mais um dado, mais um número, mais uma camada de abstração entre o estudante e sua própria experiência de aprender.

Diagnosticar, por si só, não transforma. Há uma espécie de ilusão tecnocrática que nos faz acreditar que nomear o problema já é resolvê-lo. Não é. O diagnóstico, quando não seguido de ação, é apenas uma forma sofisticada de constatar a falta. E constatar a falta, sem enfrentá-la, pode inclusive aprofundar o vazio. Por isso, a recomposição das aprendizagens não pode ser pensada como etapa posterior ou complementar. Ela é o próprio sentido do diagnóstico.

Mas recompor não é restaurar um passado perdido, como quem reconstrói um edifício a partir de sua planta original. A aprendizagem não funciona como algo que se repõe exatamente onde faltou. Há algo de irreversível no tempo educativo. O estudante que não aprendeu ontem não é o mesmo que aprenderá hoje; ele carrega consigo as marcas desse não-aprender, que também o constituem. Recompor, portanto, exige mais do que repetir conteúdos: exige reinventar caminhos.

Nesse ponto, a escola é convocada a um exercício delicado: equilibrar a urgência da recuperação com a profundidade da formação. Há sempre a tentação de “correr atrás do prejuízo”, de acelerar, de condensar, de transformar o ensino em uma corrida contra o tempo. Mas a aprendizagem não responde bem à pressa. Ela exige duração, atenção, vínculo. Recompor não é acelerar, é reorientar.

E aqui o papel do professor se transforma de maneira decisiva. Com o diagnóstico em mãos, ele deixa de ser apenas aquele que transmite conteúdos previamente organizados e passa a atuar como um intérprete do processo de aprendizagem. Interpretar dados, sim, mas sobretudo interpretar sujeitos. Perceber nuances, identificar obstáculos invisíveis, construir estratégias que façam sentido naquele contexto específico. Trata-se de uma prática que exige sensibilidade tanto quanto técnica.

No entanto, há uma tensão permanente entre o dado e a vida. Nenhuma planilha é capaz de capturar a complexidade de uma sala de aula. Nenhum gráfico traduz completamente o que significa não compreender um texto, não dominar uma operação matemática, não se reconhecer como capaz de aprender. A recomposição das aprendizagens, se quiser ser efetiva, precisa ultrapassar o nível dos indicadores e alcançar o plano das experiências. Precisa tocar o estudante não apenas como alguém que “não sabe”, mas como alguém que pode vir a saber.

No fundo, o que está em jogo não é apenas uma política educacional, mas uma concepção de justiça. Porque aprender não é um privilégio; é um direito. E todo direito negado, ainda que parcialmente, ainda que silenciosamente, produz marcas que se estendem para além da escola. Quando a rede estadual do Espírito Santo investe em avaliações diagnósticas e em estratégias de recomposição, ela não está apenas organizando melhor o ensino. Está, de algum modo, afirmando que não é aceitável que alguns fiquem para trás.

Mas essa afirmação só se sustenta se houver coerência entre o discurso e a prática. Se o diagnóstico serve para classificar, ele exclui. Se serve para compreender e agir, ele inclui. A diferença está menos no instrumento e mais na intencionalidade que o orienta.

Talvez seja esse o ponto mais profundo dessa discussão: avaliar, afinal, é sempre um ato sobre o outro. E todo ato sobre o outro carrega uma responsabilidade ética. Ao diagnosticar, a escola diz algo sobre o estudante mas, ao mesmo tempo, diz algo sobre si mesma. Diz o quanto está disposta a olhar, a escutar, a transformar.

No fim, a avaliação diagnóstica só encontra seu sentido pleno quando se converte em compromisso. Compromisso com a aprendizagem, sim, mas também com a dignidade de cada trajetória escolar. Porque não se trata apenas de recuperar conteúdos perdidos, mas de reconstruir possibilidades.

E talvez seja isso que esteja, de fato, em jogo: não o passado que falta, mas o futuro que ainda pode ser aprendido.

** Eduardo Machado é filósofo, professor e psicanalista.