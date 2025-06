Capixabas são destaque na Copa Sul-Americana de Cerveja

Por Leandro Fidelis

As cervejarias capixabas Três Torres, de João Neiva, e I Lupi, de Ibiraçu, se destacaram na terceira edição da Copa Sul-Americana de Cerveja, realizada em Bento Gonçalves (RS) e organizada pela equipe da Revista da Cerveja. A cerimônia de premiação ocorreu na última sexta-feira (06). O concurso reuniu rótulos de diversos países do continente e contou com a avaliação criteriosa de jurados especializados da América do Sul. O resultado não poderia ser melhor para o Espírito Santo: seis medalhas no total, comprovando a excelência das produções artesanais locais.

A Três Torres Cervejaria conquistou nada menos que cinco medalhas, sendo três de ouro. Entre elas está a consagrada Acadana– New England IPA (NEIPA), reconhecida mais uma vez pelo seu perfil aromático intenso e suculento, e a Hop Lager, uma das mais premiadas da casa, que impressiona pelo equilíbrio entre leveza e presença de lúpulo. Esta última detém o título “The Best of Show” na categoria “Cerveja Lupulada (Hopped Beer)” conquistado no “Brasil Beer Cup 2023- BBC 2023”.

O terceiro ouro veio com uma cerveja colaborativa com a I Lupi: a Specialty Saison Casamento de Pedro Piol, elaborada com caldo de cana, açúcar invertido, limão galego e gengibre. Uma homenagem cheia de identidade e tradição capixaba ao senhor Pedro Piol, avô do cervejeiro da I Lupi, André Piol.

Completando o pódio da Três Torres, a Imperial Stout com café do Jacu levou a medalha de prata. Produzida com café arábica especial, incluindo o raro café do Jacu, a cerveja surpreendeu os jurados pela potência e elegância. Já a Modern Double IPA conquistou o bronze, destacando-se pela generosa carga de lúpulos americanos e um perfil aromático marcante que representa bem as tendências das IPAs modernas.

“É sempre uma satisfação esse reconhecimento. Costumo mandar cervejas para concursos como forma de obter certificado de garantia da qualidade do produto. A avaliação dos profissionais que julgam é muito importante para nosso negócio”, declara Fabricio Torri, proprietário da Três Torres.

Além do primeiro lugar em collab com a Três Torres, a I Lupi Cervejaria também brilhou com a sua própria medalha de ouro, conquistada com a Catharina Sour Giulietta, uma cerveja leve, refrescante e repleta de notas frutadas, pois leva cupuaçu com pitaya vermelha na receita. O nome em italiano remete à Julieta da famosa obra de Shakespeare, podendo evocar sentimentos de romance, paixão e criatividade na degustação da bebida premiada. “Além disso, essa combinação de sabores confere à nossa Sour uma identidade única e atraente”, diz Piol.

Superação

Os organizadores da Copa Sul-Americana de Cerveja destacaram a importância de retomar o concurso após os desafios enfrentados pelo setor cervejeiro no Sul do país, especialmente em razão das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul no ano passado. Com espírito de reconstrução e superação, a competição reafirma seu papel na valorização da cultura cervejeira sul-americana — e as conquistas capixabas são prova viva desse novo e promissor capítulo para a cerveja artesanal do Brasil.

