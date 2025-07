Cervejarias do ES apostam em sabores intensos para aquecer o inverno

Por Leandro Fidelis

Durante o inverno, o clima mais frio convida os apreciadores de cerveja a explorar rótulos mais encorpados, complexos e com maior teor alcoólico. As cervejarias capixabas têm abraçado essa tendência, apresentando lançamentos e clássicos que combinam perfeitamente com a estação. Estilos como Stout, Porter e Belgian Dark Strong Ale ganham protagonismo por oferecerem sabores intensos e sensações que aquecem o corpo, transformando cada gole em uma experiência reconfortante.

Entre as novidades da temporada está a Stout Irish Extra da cervejaria Fascinium, de São Mateus. Parte da série “Lugares Fascinantes”, essa cerveja puro malte homenageia a Floresta Negra, região alemã conhecida por sua densidade e beleza melancólica — cenário perfeito para uma bebida escura e densa. Com 6% de teor alcoólico, ela se destaca não só pela coloração e espuma bronzeada, mas também pelo uso inusitado de “quebra-queixo”, doce típico feito com calda de açúcar queimado, feito artesanalmente na própria cervejaria.

“Essa adição traz um leve dulçor na boca. Isso resulta em uma cerveja encorpada, de coloração escura e espuma ‘bronzeada’, com aromas e sabores torrados provenientes dos maltes especiais que muitas vezes podemos associar ao café e ao chocolate amargo”, explica o cervejeiro Alex Cevolani. O rótulo, criado pelo designer Caio Stolf, completa a experiência visual e sensorial desse lançamento que já conquista admiradores.

Outro exemplo de elegância e tradição é a Brown Porter da Trarko, de Domingos Martins. Inspirada no estilo inglês, essa cerveja entrega um equilíbrio delicado entre dulçor maltado e toques tostados, com aromas que lembram chocolate amargo, caramelo escuro e nozes. Com 5% de álcool e textura suave, a Brown Porter é ideal para acompanhar carnes grelhadas, costela suína ou sobremesas de chocolate. Levemente adocicada no final, é perfeita para quem busca uma cerveja escura, mas fácil de beber, sendo uma excelente porta de entrada para o universo das cervejas mais intensas do inverno.

Para quem deseja algo mais potente, a Belgian Dark Strong Ale da Hills Beer, de Castelo, é uma verdadeira obra-prima sazonal. Com impressionantes 9,2% de teor alcoólico, essa cerveja complexa apresenta notas de frutas escuras (como uva passa, ameixa e figo), especiarias e madeira, resultado do uso de chips de carvalho, amburana e bálsamo embebidos em uísque.

“É uma cerveja rica, com tempo de maturação adequado — quase 70 dias — e feita em lote limitado, apenas para consumo no pub”, conta o cervejeiro Weverton Gussão. Servida no entorno do Parque do Forno Grande, segunda montanha mais alta do Espírito Santo, essa belga intensa e aquecedora se torna quase um ritual para os dias gelados.

Em Pedra Azul, a Ronchi Beer apostou em uma receita cheia de afeto e sabor: a Sweet Stout de doce de leite com canela. O diferencial vai além da receita — que leva lactose e doce de leite artesanal incrementado com açúcar mascavo e uma pitada de canela, preparado pela mãe de um dos sócios, Marlene Ronchi, no fogão à lenha do sítio da família.

A garrafa chama atenção com sua tampa lacrada em cera escorrida, remetendo ao próprio doce. “A cerveja está fantástica! Todo mundo adorando, tá vendendo demais”, comemora Eduardo Ronchi. O resultado é uma bebida escura, doce e encorpada, com notas tostadas e cremosas e ABV 6%, para consumir entre 7 °C e 8 °C.

Já a premiada Stout Cacau da cervejaria Panzert, de Ibatiba, reafirma o prestígio da marca entre os melhores rótulos capixabas. Medalhista em várias edições da Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, a cerveja escura e intensa traz notas marcantes de cacau e café, com final seco e agradável amargor.

O cervejeiro Carlos Eduardo Rodrigues afirma se tratar de uma cerveja que aquece e conforta, ideal para acompanhar pratos robustos e sobremesas ricas em chocolate. Servida entre 8 °C e 12 °C em taça apropriada, ela se revela como uma experiência sensorial completa — perfeita para o consumo consciente e prazeroso durante as noites frias.

Seja você fã de algo mais suave e equilibrado ou de experiências intensas e alcoólicas, o inverno capixaba está mais saboroso do que nunca — e as cervejas artesanais são parte essencial desse cenário.

Confira sugestões de harmonização:

Stout Irish Extra (Fascinium)- Harmoniza muito bem com frutos do mar, presuntos crus, queijos de mofo azul e sobremesas, como um pudim, por exemplo.

Brown Porter (Trarko)- O cervejeiro Michel Trarbach sugere consumi-la com carnes grelhadas, costela suína, brownies ou sobremesas à base de chocolate e queijos curados, como cheddar envelhecido.

Stout Cacau (Panzert)- É uma cerveja ideal para acompanhar pratos fortes, sobremesas de chocolate, queijos curados e carnes gordurosas.

