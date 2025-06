Cervejas capixabas celebram o Dia Nacional do Café com criatividade

Por Leandro Fidelis

No último dia 24 de maio foi comemorado o Dia Nacional do Café, e o Espírito Santo, maior produtor de café conilon e 2º maior produtor de arábica, tem bons motivos para brindar essa data com orgulho. Duas cervejarias capixabas apresentaram criações que exploram o universo sensorial do café, cada uma com propostas únicas.

A grande novidade vem da Cervejaria Speranza, de Guarapari, com a Speranza Arábica Lager. A receita tem como base a International Pilsener da casa, que recebeu medalha de prata na Copa Capixaba de Cerveja Artesanal 2023. O objetivo era ousado: criar uma cerveja com café que fosse clara, leve e refrescante, rompendo com o perfil tradicional das cervejas escuras e tostadas.

Para isso, foi utilizado café 100% arábica da Fruttato Special Coffees, cultivado em Pau D’Óleo, no interior de Guarapari, adicionado na fase de maturação. O resultado é uma cerveja com aroma e sabor marcantes de café, mas sem notas tostadas, revelando no paladar a doçura sutil da polpa do grão maduro. Atualmente, a cerveja está disponível com exclusividade no restaurante da cervejaria, localizado na Rota da Ferradura.

De Domingos Martins, a Cervejaria Mula Ruge apresenta a consagrada Oatmeal Stout. Apesar de não conter café em sua receita, a combinação de maltes e cevada torrados confere à cerveja notas intensas de café e chocolate meio amargo. Trata-se de uma autêntica Dark British Beer, que tem conquistado prêmios importantes: medalha de ouro na Copa Capixaba de Cerveja Artesanal 2024 e também no Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado em Blumenau neste mesmo ano.



