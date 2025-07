Entre a brasa e o lúpulo: conheça lançamentos da Cervejaria Teresense

Por Leandro Fidelis

A Cervejaria Teresense, de Santa Teresa, acaba de lançar duas novidades que chegam para reafirmar o compromisso da marca com tradição, autenticidade e inovação. Agora sob a gestão do Grupo Coroa, a Teresense ganha ainda mais força, brindando o futuro com muita personalidade e sabor.

Um dos lançamentos é a Smoke on the Beer, uma Rauchbier inspirada na escola cervejeira alemã, mais precisamente da cidade de Bamberg. Com base em uma Munich Helles, a cerveja dourada de espuma branca surpreende pelo equilíbrio entre leveza e caráter defumado. As notas remetem ao queijo provolone, criando uma experiência sensorial rica e única.

“Ela é tão defumada que te transporta ao hino do rock and roll. ‘Smoke on the Water’, da banda britânica Deep Purple. Só que ao invés da fumaça em alto mar, é fumaça em cada gole”, diz o rótulo.

O mestre cervejeiro da Teresense, Welton Gadelha, explica que a Smoke on the Beer apresenta um defumado delicado, porém com personalidade. O aroma de queijo provolone se repete na boca. “Uma cerveja que, apesar do defumado bem presente, é leve e refrescante, com bom drinkability”, diz.

A Rauchbier, estilo da Smoke on the Beer, carrega uma forte ligação com a história da cerveja, conta Gadelha. Originalmente, todas as cervejas tinham sabor e aroma defumado, já que o malte era seco com fogo direto. Foi apenas por volta de 1.700 que se passou a usar fornos para esse processo, eliminando o defumado. Bamberg, porém, manteve a tradição — daí o nome Rauchbier, literalmente “cerveja de fumaça”.

Tomar uma dessas é, de certa forma, saborear parte da história cervejeira.

O segundo lançamento é a Dolce Amarezza, uma West Coast IPA que presta homenagem à revolução cervejeira norte-americana dos anos 1980. A cerveja entrega aromas intensos de frutas cítricas como laranja e notas de maracujá floral. O amargor assertivo e seco é suavizado por um leve dulçor, criando um contraste saboroso que dá nome à bebida: a doçura mesmo na amargura. Uma IPA feita com paixão, para adoçar a alma de qualquer “beerlove”.

Liderança

A responsável pela nova fase da Teresense é o Grupo Coroa, enquanto os sócios Bruno Possi Hand e Edival Miranda tocam o restaurante da casa, além de Gadelha na linha de frente da produção. A ideia do grupo é valorizar estilos com peso histórico, reforçando a identidade da marca sem abrir mão de inovação. A Smoke on the Beer e a Dolce Amarezza estão disponíveis para degustação no Teresense Pub e também em garrafas de 600 ml.

Serviço

Teresense Pub (Cervejaria & Restaurante)

Localização: Rodovia Josil Espíndula Agostini (Santa Teresa- ES)

Horário de funcionamento:

Sexta e sábado (11h às 23h)

Domingo (11h às 17h)

*Mais informações: www.coroa.com.br

