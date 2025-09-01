Estamos na cultura digital

Por Pe. José Carlos Ferreira da Silva

Muitas vezes ouvimos dizer que vivemos na “era da tecnologia”. Isso é verdade, mas não é suficiente para entender o tempo em que estamos. Não se trata apenas de usar aparelhos modernos, mas de perceber que já respiramos uma nova cultura, chamada cultura digital.

A cultura digital não é apenas o celular na mão ou a internet no bolso. É uma forma diferente de viver, de se relacionar e de comunicar. Nela, o tempo se tornou imediato, o espaço não tem fronteiras, e a identidade das pessoas também é construída nas redes sociais. A comunicação deixou de ser só de “um para muitos”, – por exemplo, como no rádio ou na televisão -, para se tornar de “muitos para muitos”, em que cada pessoa pode ser voz ativa.

O Papa Francisco chamou este novo cenário de “continente digital”, um espaço missionário comparável às terras que, em outros tempos, foram descobertas e evangelizadas. Hoje, as redes sociais, os aplicativos e as plataformas digitais são lugares onde as pessoas vivem, se encontram e buscam sentido.

Por isso, a Igreja é chamada a estar presente neste ambiente, com a mesma proximidade e testemunho que marca sua missão nos espaços físicos. Evangelizar hoje significa também comunicar o Evangelho nas redes, dialogar com quem vive conectado, testemunhar a fé em cada postagem, mensagem ou partilha.

Não basta apenas “usar” a tecnologia: é preciso habitar a cultura digital com espírito evangélico, levando a Boa Notícia de Cristo ao coração das pessoas.

*** Pe. José Carlos Ferreira da Silva é autor do livro Feridas Invisíveis: a realidade do sofrimento psíquico em padres e pastores decorrente da prática pastoral – Editora Dialética. É Mestre em Ciências da Religião, Jornalista e Psicólogo. Atualmente é Vigário Episcopal para Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e Pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim.