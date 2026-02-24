Geminianos em alerta e Peixes sob fortes emoções: veja a previsão

O horóscopo 24 de fevereiro destaca a sensibilidade de Peixes e recomenda cautela para Gêmeos. Além disso, o dia valoriza determinação e espírito competitivo para quem celebra aniversário nesta data.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Piscianos mostram flexibilidade; Touro deve ter cautela; confira

Peixes exige equilíbrio emocional

Peixes demonstra intensidade e sensibilidade ampliadas. Como signo de Água mais fluido do zodíaco, envolve-se profundamente nas relações. Contudo, pode se entregar tanto às emoções que perde clareza sobre os próprios desejos.

Por isso, precisa de um parceiro que ajude a organizar sentimentos e direcionar energias. Caso contrário, o excesso emocional pode gerar insegurança na relação. Dessa forma, o diálogo se torna essencial para manter estabilidade afetiva.

E os aniversariantes?

Quem comemora aniversário hoje não foge da concorrência. Ao contrário, enfrenta desafios com firmeza e perseverança. Quando define uma meta, segue até alcançar o resultado desejado.

Além disso, busca contribuir para o bem-estar coletivo. Valoriza experiências fora da rotina e prefere ambientes dinâmicos. Demonstra inteligência, educação e postura agradável no convívio social. Portanto, tende a conquistar respeito com naturalidade.

Alerta para Gêmeos

Gêmeos atravessa um período de atenção redobrada. A recomendação indica manter a rotina e evitar decisões importantes. Mudanças no trabalho ou novas estratégias devem ficar para outro momento.

No campo financeiro, o controle do orçamento se torna indispensável. Já na vida afetiva, o excesso de ciúme pode gerar conflitos desnecessários. Assim, equilíbrio e paciência ajudam a atravessar a fase com mais tranquilidade.

Na saúde, o momento aponta leve queda de energia. Por isso, descanso e alimentação equilibrada fazem diferença.