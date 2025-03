Hartung retornando…

O presidente do PSD no Espírito Santo e prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, confirmou que a filiação do ex-governador Paulo Hartung ao partido está marcada para o dia 26 de abril. Em entrevista, Vasconcelos destacou que a entrada de Hartung no PSD tem como objetivo fortalecer o partido e abrir caminho para um possível retorno do ex-governador ao cargo.

“Paulo será filiado no próximo dia 26. Ele vem para somar e ajudar a crescer o PSD. Ele pediu ao presidente Kassab a oportunidade de retomar a gestão do Estado. Estamos dialogando com as lideranças políticas e, principalmente, com a população, pois é o povo quem define os rumos dos políticos nas ruas”, afirmou Renzo Vasconcelos.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maioria da bancada capixaba é a favor da anistia

Seis dos dez deputados capixabas na Câmara dos Deputados já se manifestaram a favor do projeto de anistia, destacando-se uma maioria na bancada estadual. Os parlamentares favoráveis são Josias Da Vitória (PP), Evair de Melo (PP), Gilvan (PL), Gilson Daniel (Podemos), Victor Linhalis (Podemos) e Messias Donato (Republicanos). Todos estão filiados a partidos que compõem o espectro de centro-direita e direita. Entre eles, Evair de Melo, que ocupa o cargo de vice-líder da oposição.

Gastando sola de sapato

O secretário de Estado da Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli, celebrou nas redes sociais a aprovação, pela Assembleia Legislativa, da Lei que institui o Programa de Financiamento de Barragens para Uso Agrícola. A medida, uma iniciativa do Governo do Estado, visa fortalecer a agricultura capixaba ao expandir a reserva de água no território estadual. Além disso, Bergoli tem intensificado suas visitas aos municípios do interior, buscando aproximar as ações do governo das necessidades locais.

De Norte a Sul

Após o anúncio do governador Renato Casagrande (PSB) de que tiraria alguns dias de férias, o governador em exercício, Ricardo Ferraço (MDB), tem intensificado sua agenda de compromissos por todo o Espírito Santo. Percorrendo desde o Sul até o Norte do Estado, Ferraço tem se empenhado em marcar presença nas mais diversas localidades, consolidando sua imagem e buscando estreitar laços com a população. Afinal, como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado.

Chapa única

A eleição para a presidência da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) terá apenas uma chapa concorrendo. Composta pelo prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana, à presidência, e pelo prefeito de Piúma, Paulo Celso Cola Pereira, como vice-presidente, a chapa única foi confirmada após uma série de negociações nos bastidores. Embora o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), tenha inicialmente cogitado lançar sua candidatura à presidência, ele decidiu abrir mão da disputa, consolidando a candidatura única.

Ajuda do universitário

Após o jornal Folha de São Paulo destacar o salário do prefeito de Dores do Rio Preto, Thiago Pessotti (PP), ele gravou um vídeo para se defender. No entanto, quem apareceu falando em seu nome foi o ex-prefeito Ninho, e não Pessotti. Em vez de se manifestar pessoalmente, o atual prefeito recorreu ao apoio do ex-mandatário. Ninho aproveitou a oportunidade para explicar que o salário do prefeito é constitucional e que, na época de sua gestão, houve a necessidade de um reajuste devido à falta de aumentos nos anos anteriores. Além disso, o ex-prefeito ressaltou que o vencimento do prefeito serve como referência para os salários de médicos e outros profissionais do município, com o objetivo de atrair e manter bons profissionais no município do Caparaó.

Uma “ajudinha” aos parlamentares

Nos últimos tempos, tem se tornado uma tendência entre as Câmaras de Vereadores do interior do Estado a busca por alternativas para aumentar a remuneração dos parlamentares, sem violar a legislação vigente. Diante da impossibilidade de reajustar os próprios salários, devido a restrições legais, muitos vereadores optaram por aumentar os vales alimentação ou, em locais onde esse benefício não existia, criá-lo, aproveitando-se de uma brecha legal. No entanto, a questão que se coloca é: será essa uma prática ética? A discussão sobre a moralidade dessa estratégia promete continuar.

DNIT discute duplicação da BR-262 com prefeitos capixabas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está em diálogo com prefeitos dos municípios capixabas cortados pela BR-262 para apresentar o projeto de duplicação da rodovia. A iniciativa visa melhorar a segurança e impulsionar o desenvolvimento da região.

A reunião contou também com a participação de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Governo do Estado. A BR-262 atravessa importantes cidades do Espírito Santo, incluindo Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, Muniz Freire, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, Brejetuba, Ibatiba, Iúna, Irupi e Vila Velha.

De volta ao hospital

O prefeito de Cariacica foi internado mais uma vez para dar continuidade ao tratamento de um problema renal. De acordo com sua assessoria, ele passou por um procedimento para retirada dos rins que não estavam funcionando. Apesar da complexidade da intervenção, o prefeito seguiu despachando diretamente do hospital e não solicitou licença médica.

A recorrência das internações levanta um questionamento: estaria o prefeito em plenas condições de saúde para disputar uma possível corrida eleitoral ao Palácio Anchieta? Seu nome tem sido ventilado como uma das apostas do governador Renato Casagrande para a sucessão estadual.

Embate acalorado marca sessão da Câmara de Ibatiba

A Tribuna da Câmara Municipal de Ibatiba, na região do Caparaó capixaba, foi palco de mais um embate entre vereadores da base governista e da oposição ao prefeito Luis Pancoti (PL).

Durante a sessão desta quarta-feira (25), o vereador Professor Wesley (MDB) denunciou problemas na rede municipal de ensino, afirmando que as escolas enfrentam falta de merenda de qualidade e que o transporte escolar continua deficitário. Além disso, ele apresentou documentos que, segundo ele, indicam possíveis irregularidades em recentes atas de adesão firmadas pela gestão de Pancoti, alegando que os valores estariam acima dos praticados no mercado. O parlamentar também destacou que a maioria das empresas beneficiadas pelos contratos seriam de fora do município, principalmente do estado do Rio de Janeiro.

Por outro lado, o presidente da Casa, vereador Marquinho Delega (DC), saiu em defesa do prefeito, classificando algumas denúncias como infundadas e parte de um “espetáculo” promovido pela oposição. Em sua fala, ressaltou que a atual gestão tem apenas 90 dias e vem atuando com transparência, ao contrário, segundo ele, da administração anterior.

A sessão reforçou o clima de polarização na Câmara, evidenciando o embate entre situação e oposição logo nos primeiros meses do novo governo.

