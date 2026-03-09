Hop Red garante ouro nas duas edições do CBC 2026 à cervejaria Três Torres

Por Leandro Fidelis

A cerveja Hop Red, da cervejaria Três Torres, de João Neiva, foi um dos destaques capixabas no Concurso Brasileiro de Cervejas 2026. A cerveja, do estilo American-Style Amber Red Ale, conquistou medalha de ouro nas duas edições nacionais da competição, realizadas em Blumenau (SC) e Uberlândia (MG), ajudando a consolidar a presença do Espírito Santo nos concursos. Os resultados foram divulgados na última terça-feira (03).

Na Edição Blumenau, em sua 14ª edição, cinco cervejarias capixabas subiram ao pódio e somaram oito medalhas. A Três Torres faturou quatro premiações (um ouro, duas pratas e um bronze) e acabou reconhecida como a melhor capixaba na disputa. Além da Hop Red, a marca também recebeu pratas com Jacu Coffee Beer, na categoria Coffee Beer, e Três Torres Nature Brut, em Experimental India Pale Ale, além do bronze com Acadiana, na categoria Juicy or Hazy India Pale Ale. Outras medalhas capixabas na etapa catarinense vieram com Bergerbier, I Lupi, Zanotelli e Tarvos (Confira ranking abaixo).

“Mais do que números e medalhas, esse reconhecimento mostra que todo o trabalho diário vale a pena. Trabalhamos forte todos os dias, com dedicação e atenção aos detalhes, sempre buscando evoluir. O resultado é fruto de uma equipe comprometida, onde cada pessoa tem papel fundamental. Nosso agradecimento a todos que fazem parte dessa caminhada . No fim das contas, não é só sobre cerveja, é sobre compromisso em entregar sempre o nosso melhor para os nossos clientes”, comemora o cervejeiro e proprietário da Três Torres, Fabricio Torri.

Já na edio realizada em Uberlândia, dentro da Semana da Cerveja Brasileira, que reuniu jurados de 20 países e quase 3.000 amostras, o desempenho capixaba foi ainda mais expressivo. Ao todo, as cervejarias do estado conquistaram 40 medalhas. A Três Santas, de Santa Teresa, foi a melhor cervejaria capixaba da etapa e alcançou o 6º lugar no ranking geral nacional da competição, liderando o número de premiações entre as marcas do Espírito Santo.

Os resultados das duas edições revelam ainda alguns casos de repetição de premiação. A Hop Red (Três Torres) conquistou ouro tanto em Blumenau quanto em Uberlândia. Já a Cupuaçu Saison Collab, produzida em parceria entre as cervejarias I Lupi e Três Santas, repetiu desempenho ao conquistar prata nos dois concursos, ainda que em categorias diferentes. Também apareceram premiadas nas duas competições as cervejas Acadiana e Nature Brut, ambas da Três Torres, com cores de medalha distintas em cada fase.

A divisão do concurso em duas edições nacionais é relativamente recente. Após divergências entre organizadores, a premiação passou a ter edições separadas nas diferentes cidades. Uma fonte do setor ouvida pelo blog afirma que o ideal seria realizar as etapas em datas distintas. “Para juízes cervejeiros, em especial os estrangeiros, é uma sinalização horrorosa do mercado nacional”, afirma.

*Colaboraram neste conteúdo: Larissa Grecco, Tiago Delpupo, Hudson Ruela e Eliza Dalvi.