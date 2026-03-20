Horóscopo: ciclo solar renova energias e impacta produtividade

O trânsito solar em Áries acelera a resolução de problemas profissionais.

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Foto: Freepik

A dinâmica do zodíaco se transforma nesta sexta-feira, 20 de março de 2026. Às 14h47, o Sol inicia sua trajetória pelo signo de Áries, marcando um período de transições importantes no mercado de trabalho e na resolução de impasses antigos.

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Esta movimentação solar exige atenção redobrada com o equilíbrio emocional, especialmente para quem inicia o dia sob influência de alertas astrológicos. Enquanto o setor profissional ganha fôlego, o campo pessoal demanda cautela em decisões impulsivas.

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Transição solar e os impactos imediatos

O trânsito solar em Áries acelera a resolução de problemas profissionais. Contudo, o dia apresenta desafios para o controle do humor. Assim, paralelamente, o signo de Touro se aproxima das horas que antecedem o “inferno astral”. A recomendação para este período envolve evitar inovações, grandes compras ou viagens, focando na autopreservação.

Já para os nativos de Gêmeos, a nova fase na 11ª casa abre portas para o sucesso nos negócios e a ampliação dos ganhos financeiros. Desse modo, esse otimismo se estende à saúde e ao ambiente doméstico, renovando esperanças em projetos de longo prazo.

Harmonização e progresso nos setores de vida

A energia atual favorece a confraternização. No signo de Câncer, as chances de sanar dívidas e resolver pendências familiares aumentam consideravelmente. Assim, a estabilidade emocional reflete em notícias promissoras para o setor financeiro.

O signo de Leão também recebe influências positivas em diversas áreas. A paz e o progresso financeiro acompanham a saúde em alta. Logo, este ciclo beneficia diretamente a realização de compras estratégicas e o fortalecimento de laços afetivos.

Orientações por signo: trabalho, finanças e relações

Confira as diretrizes para navegar as energias deste 20 de março:

  • Áries: O Sol renova sua fase profissional às 14h47. Resolva problemas antigos, mas monitore sua irritabilidade hoje.
  • Touro: O inferno astral se aproxima. Evite gastos desnecessários, viagens e mudanças bruscas na rotina.
  • Gêmeos: Os lucros tendem a crescer agora. Aproveite a harmonia no amor e a saúde estável para planejar o futuro.
  • Câncer: O clima no trabalho melhora. Receba atualizações positivas sobre dinheiro e aproveite o otimismo na vida a dois.
  • Leão: O sucesso abraça seus planos. O dia favorece investimentos, viagens e o equilíbrio da saúde.
  • Virgem: Fuja do cansaço excessivo. Proteja sua felicidade evitando compras por impulso e priorizando a família.
  • Libra: As finanças e o trabalho ganham novo fôlego. Use a energia da paixão para melhorar a convivência com parentes.
  • Escorpião: O apoio de parceiros comerciais facilita a vitória sobre dívidas. Dedique tempo ao esporte e ao romance.
  • Sagitário: Novas chances de lucro surgem hoje. Resolva pendências profissionais e desfrute de momentos de paz.
  • Capricórnio: O foco volta-se para imóveis e assuntos do lar. A saúde permanece firme e o otimismo guia o coração.
  • Aquário: A estabilidade financeira está ao seu alcance. Realize mudanças profissionais, mas dê atenção aos seus parentes.
  • Peixes: O trabalho flui rumo ao sucesso com o Sol na sua segunda casa. Prepare-se para um sábado de força total.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

Dirce Alves , jornalista, radialista e astróloga. Referência no setor de astrologia com mais de 400 mil livros vendidos.

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