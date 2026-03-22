Horóscopo: como o seu signo influencia o seu domingo de lazer e decisões?

O universo movimenta energias distintas para cada nativo neste 22 de março de 2026. Enquanto alguns signos buscam o recolhimento familiar, outros sentem o impulso da aventura ou a necessidade de cautela financeira. Abaixo, detalhamos o perfil comportamental e as orientações para o seu dia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Astros em ação: o que os signos reservam para o seu futuro financeiro

Previsões

Áries (21/03 a 20/04)

O ariano foca na competitividade e na objetividade. Assim, ele ignora rodeios e prioriza resultados práticos. Contudo, a busca constante por metas inéditas exige controle sobre a impaciência natural. Sorte do dia: C. 540 M. 8692.

Touro (21/04 a 20/05)

O nativo de Touro protege seus bens mais preciosos com vigor. Então, eEle valoriza a estabilidade financeira e a solidez dos relacionamentos. Visto que o dia é de alerta, recomenda-se manter a rotina habitual. Sorte do dia: C. 905 M. 3811.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A versatilidade define o geminiano hoje. Ele encara a existência como um estimulante exercício intelectual. Por isso, circula com agilidade por diversos grupos sociais e cultiva novas amizades. Sorte do dia: C. 127 M. 5509.

Câncer (21/06 a 21/07)

O canceriano prioriza o aconchego do lar e as tradições ancestrais. Embora esconda sua alta sensibilidade, ele nutre raízes profundas em seu território. Além disso, o domingo promete ótimos passeios. Sorte do dia: C. 096 M. 4033.

Leão (22/07 a 22/08)

O leonino ocupa o centro do palco com vitalidade e confiança. Ele exibe sua altivez natural e aprecia o reconhecimento público. Entretanto, seu orgulho e liderança marcam o comportamento atual. Sorte do dia: C. 313 M. 7976.

Virgem (23/08 a 22/09)

O virginiano analisa cada detalhe com precisão matemática. Ele combina realismo e sutileza para resolver problemas complexos. Além disso, mantém-se sempre pronto para oferecer auxílio ao próximo. Sorte do dia: C. 654 M. 0268.

Outros signos

Libra (23/09 a 22/10)

O libriano persegue a harmonia e a justiça social acima de tudo. Ele idealiza um mundo simétrico, mas enfrenta desilusões com as falhas humanas. Portanto, a indecisão surge como seu maior desafio. Sorte do dia: C. 098 M. 6115.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O nativo de Escorpião observa o ambiente com olhar penetrante e enigmático. Ele detecta qualquer tentativa de engano, agindo com extrema intuição. Por fim, esta terça-feira favorece momentos de lazer ao ar livre. Sorte do dia: C. 259 M. 1607.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O sagitariano transforma o cotidiano em uma jornada de descobertas. Ele esbanja otimismo e franqueza, mesmo quando falta tato social. De fato, sua busca pelo novo impulsiona todas as suas ações. Sorte do dia: C. 485 M. 9241.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O capricorniano age com prudência e disciplina rigorosa. Ele utiliza sua astúcia para alcançar ambições profissionais e pessoais. Nesse momento, a pessoa amada necessita do seu apoio incondicional. Sorte do dia: C. 761 M. 2450.

Aquário (21/01 a 19/02)

O aquariano desafia convenções com tranquilidade e afabilidade. Ele defende a liberdade individual e provoca reflexões sobre o senso comum. Assim, pauta sua vida nos ideais de fraternidade e igualdade. Sorte do dia: C. 372 M. 4324.

Peixes (20/02 a 20/03)

O pisciano mergulha no misticismo e na transcendência espiritual. Sua natureza intuitiva o conecta ao mundo mágico, embora a insegurança exija atenção. Desse modo, ele deve filtrar as sugestões externas. Sorte do dia: C. 630 M. 1782.