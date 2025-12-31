Horóscopo de 31 de dezembro: o que as previsões prometem para o último dia de 2025

Capricórnio representa a racionalidade e a capacidade de preservar o que foi construído ao longo do tempo. Assim, esses atributos sustentam sua força em qualquer fase da vida.

Nesse sentido, o capricorniano enfrenta desafios constantes e não recua diante de obstáculos, pois busca sempre sair fortalecido.

Embora as referências mitológicas sejam imprecisas, há uma ligação simbólica com Pã, figura que, apesar da aparência rejeitada, conquistava pela presença marcante e pelo carisma.

Quem nasceu hoje

Tem potencial para alcançar grandes objetivos, desde que confie em suas próprias habilidades. Isso porque, viagens e estudos exercerão papel decisivo em sua trajetória. Assim, os contatos sociais ganham destaque e abrem portas importantes. Inteligente, vigoroso e generoso, tende a inspirar quem está ao redor.

Alerta

Os taurinos permanecem em alerta até às 10h14. Assim, durante esse período, a rotina é a melhor escolha. Desse modo, após esse horário, os cuidados passam a ser direcionados aos geminianos pelos próximos dois dias e meio. Então, planeje a passagem de ano com calma e evite excessos.

Áries

Você demonstra ainda mais solidariedade com amigos e familiares. Desse modo, o clima é festivo e favorece uma virada de ano tranquila. Surge a sensação de entrada em um ciclo de progresso e equilíbrio na saúde. C. 241 | M. 3321

Touro

O alerta termina às 10h14 e abre espaço para encontros felizes com amigos e parentes. Assim, o dia favorece viagens e momentos ao lado da família e do amor. Um dos períodos mais positivos do ano. C. 456 | M. 2401

Gêmeos

A passagem de ano ocorre em alerta, iniciado às 10h14 e válido até o dia 2 de janeiro. Então, planeje a ceia com organização e mantenha o equilíbrio. Evite exageros, especialmente com bebidas, e ofereça apoio ao seu amor. C. 710 | M. 0276

Câncer

Você vive um momento bem posicionado emocionalmente. Assim, a ceia de Ano Novo tende a ser harmoniosa. Reavalie sonhos e fortaleça sua espiritualidade. A fase favorece paz, carinho e acolhimento. C. 677 | M. 5014

Leão

O Sol em Capricórnio contribui para um período mais leve e feliz. Você percebe reconhecimento e valorização por parte das pessoas. Então, evite conflitos, dialogue mais e permita-se sair da rotina para se divertir. C. 405 | M. 6468

Virgem

A fase é positiva, com Sol, Vênus e Marte atuando em sua quinta casa. A passagem de ano será marcada por afeto da família, do amor e dos amigos. Desse modo, o momento também favorece viagens. C. 033 | M. 8581

Libra

O dia pede dedicação total à família. Valorize suas qualidades e viva os sentimentos com intensidade, inclusive no amor. Assim, uma boa reavaliação emocional traz equilíbrio. A saúde segue fortalecida. C. 894 | M. 4981

Escorpião

O astral incentiva a sair da rotina e aceitar convites para a virada do ano. A convivência com parentes e com o amor traz satisfação. Assim, desapegue de sentimentos que já não fazem sentido. C. 982 | M. 7793

Sagitário

Seu lado solidário se destaca junto a parentes e pessoas próximas. A comunicação flui com facilidade e favorece encontros. Dessa forma, use sua energia para viajar e aceitar convites. O amor ganha intensidade. C. 574 | M. 1151

Capricórnio

O espírito de luta e as ideias inovadoras apontam novos caminhos. Determinação e vitalidade não faltam. Além disso, Sol, Vênus e Marte em seu signo fortalecem a passagem de ano e impulsionam decisões importantes. C. 229 | M. 6942

Aquário

Os astros indicam a importância de manter limites claros. Assim, em vez de esperar apoio, ofereça compreensão a parentes e à pessoa amada. Então, priorize o descanso e recupere suas energias. C. 127 | M. 2606

Peixes

A intuição orienta suas atitudes e favorece o apoio a familiares, amigos e ao amor. Assim, a passagem de ano será marcada por alegria, união e paz no ambiente familiar. C. 362 | M. 9839