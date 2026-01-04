Horóscopo de 4 de janeiro de 2026: confira a previsão do seu signo

Capricórnio costuma ser associado à ambição de forma equivocada. Assim, na prática, o maior desafio do nativo é aprender a se posicionar no mundo.

Desse modo, ele acredita que nada vem sem esforço e que a sorte jamais substitui o trabalho.

Nesse sentido, por isso, desenvolve uma determinação firme, aplicada com paciência na construção da própria realidade e no controle consciente dos rumos da vida.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremamente dedicada e comprometida. Isso porque, enxerga nos desafios uma oportunidade de crescimento e não foge de tarefas difíceis.

Dessa forma, quando inicia um projeto, mantém o foco até alcançar o resultado esperado. Assim, a lealdade e o companheirismo se destacam como virtudes centrais. Corajoso, intenso e visionário, inspira confiança.

Alerta

Os cancerianos acordam em alerta e permanecem nessa fase até às 10h45. Desse modo, durante esse período, a rotina se mostra essencial.

Assim, após esse horário, o alerta passa a influenciar os leoninos pelos próximos dois dias e meio, exigindo atenção no trabalho e na vida pessoal.

Previsões

Áries

Signo do elemento fogo, Áries carrega o impulso natural da liderança. Assim, regido por Marte, planeta da ação e da paixão, age movido pela emoção. Palavra-chave: Eu quero. Dia da semana: terça-feira. C. 531 | M. 7417

Touro

Touro pertence ao elemento terra e mantém atitudes firmes e concretas. Então, a teimosia marca sua personalidade. Assim, Vênus, seu regente, reforça charme, elegância e romantismo. Palavra-chave: Eu tenho. Dia da semana: sexta-feira. C. 041 | M. 1773

Gêmeos

Signo do elemento ar, Gêmeos se destaca pelo dinamismo. A monotonia não faz parte do seu caminho, já que novas oportunidades surgem com facilidade. É regido por Mercúrio. Palavra-chave: Eu vou. Dia da semana: quarta-feira. C. 894 | M. 4286

Câncer

Câncer integra o elemento água e mantém forte ligação com suas origens e com a família. Desse modo, possui instinto protetor e sensibilidade romântica. Assim, a Lua rege suas emoções. Palavra-chave: Eu sinto. Dia da semana: segunda-feira. C. 546 | M. 9681

Leão

Signo do elemento fogo, Leão preserva vivos seus ideais. Assim, criativo e intenso, é regido pelo Sol, que amplia brilho, simpatia e alegria. Palavra-chave: Eu sou. Dia da semana: domingo. C. 689 | M. 8368

Virgem

Virgem pertence ao elemento terra e tem Mercúrio como regente. Além disso, essa combinação favorece o perfeccionismo e a organização. Isso porque, trabalhador incansável, busca eficiência em tudo o que faz. Dia da semana: quarta-feira. C. 962 | M. 4155

Outras previsões

Libra

Libra é um signo do elemento ar e busca constantemente o equilíbrio. Nesse sentido, regido por Vênus, valoriza relações e harmonia. Palavra-chave: Eu me relaciono. Dia da semana: sexta-feira. C. 306 | M. 5724

Escorpião

Escorpião integra o elemento água e é regido por Plutão. Desse modo, mergulha fundo nas emoções e compreende os aspectos mais intensos da alma humana. Palavra-chave: Eu me controlo. Dia da semana: terça-feira. C. 753 | M. 6876

Sagitário

Signo do elemento fogo, Sagitário é regido por Júpiter, planeta da expansão e do otimismo. Assim, a liberdade e a alegria guiam seus passos. Palavra-chave: Eu sei. Dia da semana: quinta-feira. C. 174 | M. 2949

Capricórnio

Capricórnio pertence ao elemento terra e tem Saturno como regente. Age com responsabilidade e reflexão antes de tomar decisões. Palavra-chave: Eu realizo. C. 512 | M. 9560

Aquário

Aquário é um signo do elemento ar, regido por Urano. Dessa forma, a independência e a inovação marcam sua essência. Usa a mente ágil e a intuição para criar novos caminhos. Palavra-chave: Eu vejo. Dia da semana: sábado. C. 257 | M. 4450

Peixes

Peixes integra o elemento água e recebe a influência de Netuno. Assim, demonstra empatia, sensibilidade e um grande coração. Palavra-chave: Eu creio. Dia da semana: quinta-feira. C. 727 | M. 3102