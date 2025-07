Horóscopo de hoje (18/07): veja o que os astros reservam para você

Um canceriano típico é sensível, gentil e simpático, com desejo de educar e cuidar das pessoas, o que se expressa especialmente em casa e com a família. Esse é considerado o lado “suave” da sua personalidade, enquanto o lado “duro” é empreendedor, astuto e seguro.

O horóscopo de hoje diz que quando estão afinados com sua própria natureza, os nativos deste signo são intuitivo, criativos e engenhosos, e sabem qual é o melhor momento para procurar as ouras pessoas ou para se refugiar em si mesmos em busca de apoio.

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e a indicação é de cuidados com o trabalho. Fuja de discussões com seu par afetivo por ciúmes infundados. Analise com calma os gastos para não entrar no vermelho. Controle a ansiedade. Saúde neutra.

Confira seu horóscopo de hoje

Áries – Livre do alerta, você terá um bom dia. Pode receber ajuda inesperada e, se livrar dos invejosos no setor profissional. Positivo para compras domésticas e acertos nos negócios. Amor com satisfação. C. 074 M. 9201

Touro – Dia de alerta, lute pelos seus direitos profissionais e financeiros, só não ultrapasse os limites do bom senso. Desfavorável para viagens, compras e decisões domésticas. Amor com riscos de discussões. C. 181 M. 0972

Gêmeos – Dia favorável para mudanças nas relações de trabalho e negócios. Você esta bem e, pode sair para novos compromissos financeiros. Aceite convites de amigos para o sábado. Amor infinito. C. 962 M. 3138

Câncer – O Sol, no seu signo ao lado de Júpiter trazem muitas emoções para a vida familiar. Mas, não esqueça que o setor afetivo esta em baixa, Vênus o planeta do amor esta na sua desfavorável 12ª casa. C. 835 M. 4688

Leão – Fase que deve se organizar, o Sol dia 22 passa a transitar no seu signo. Cuide da sua aparência, da saúde e evite exageros alimentares. O setor afetivo esta em ascensão. Trabalho e negócios exigentes. C. 040 M. 5525

Virgem – Você tem a seu favor o apoio da família, que transmite boas energias e hoje se sentirá valorizado. Trabalho, compras e encontros, enfim é um bom dia. Prepare-se para enfrentar o período negativo dia 22. C. 694 M. 8360

Boa energias

Libra – Dia que o Sol renova suas necessidades profissionais e financeiras. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas da família. Não discuta com Sagitário e Câncer. A pessoa amada transmite muita paz. C. 043 M. 9937

Escorpião – Período que suas relações de trabalho e negócios entram numa fase de prosperidade e mudanças positivas. O bom aspecto astral equilibra seus ganhos. Lar com harmonia. Amor em destaque. C. 670 M. 0881

Sagitário – Você passa por uma fase de mudanças na estrutura familiar e profissional. Chances de progresso e, solução de antigos problemas. Ainda vá devagar na busca de seus ideais. Amor com muita paixão. C. 924 M. 7746

Capricórnio – Dia que irá solucionar problemas da família, sua calma será necessária para manter a paz. Cuidado com o que diz. Finanças em fase neutra, não abuse nos gastos. Seja mais prestativo com seu amor. C. 351 M. 6418

Aquário – Dia que conduzirá com equilíbrio e satisfação os assuntos da família. Você recebe e dá compreensão. Novidades nas finanças. Ótimos negócios em sociedade. Amor firme e decidido. Saúde excelente. C. 207 M. 1092

Peixes – Fase de ótimas energias na vida profissional, conseguirá acertar os problemas e verá bons resultados financeiros. Paixão por Gêmeos ou Virgem. Saúde perfeita. Aposte na loteria. C. 715 M. 2150

