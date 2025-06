Horóscopo de hoje: domingo (01.06.25)

Possuem o dom da observação, capacidade crítica e analítica e aguda inteligência. Sua principal característica é a dualidade, oferecendo, interessantes contrastes. Quando o indivíduo recebe ao nascer a influência total de Gêmeos (isto é, nascimento e o Ascendente, o que poderá ser verificado por meio do horóscopo matemático).

Quem nasceu hoje

A persistência é uma de suas maiores qualidades. É uma pessoa muito observadora, o que fará se destacar no mundo profissional. Nunca deixa uma oportunidade passar em branco. Interessado, empreendedor e acessível.

Alerta

Os nativos de Leão passam o domingo no alerta, e os astros indicam ficar na rotina. Cuidado com gastos fora do orçamento Fase desfavorável para viagens. Procure cuidar mais da sua saúde. No amor, evite brigas desnecessárias por causa de ciúmes.

Áries – O planeta Marte dá uma grande energia mental É um líder, mas muito ambicioso. Não gosta de chefes. Possuidor de gênio forte, bastante irritável. Ama a justiça, mas está inclinado a ir aos extremos, caso se sinta indignado. C. 679 M. 8845

Touro – Seu planeta regente Vênus lhe dá confiança, firmeza e convicção. São cautelosos e bastante prudentes. Habitualmente tem paciência e espera longo tempo até que amadureçam as oportunidades. C. 816 M. 7321

Gêmeos – Seu planeta regente Mercúrio lhe dá mobilidade, é mutável em suas opiniões e inconstante. Grande amor ao lar e à família. A criatividade é acentuada, assim como a habilidade manual. C. 094 M. 2783

Câncer – A Lua seu regente o faz sensível, versátil, mas por outro lado retraído e com profundas alterações de humor, principalmente nas mudanças das fases da Lua. Muitas vezes inclinado a lamentar-se e queixar-se à toa. C. 438 M. 1160

Leão – Seu regente é o Sol, que por sua influência astral o torna um líder nato, pleno de energia, mas por vezes um tanto inquieto e nervoso. Dono de uma criatividade excepcional consegue desenvolver bons trabalhos. C. 240 M. 5204

Virgem – Mercúrio, seu planeta regente, indica uma mente ágil com rápida associação de sabedoria e praticidade. São meticulosos, não deixam escapar uma chance para aprimorar a cultura, através de cursos e leitura. C. 781 M. 3419

Horóscopo de hoje de outros signos

Libra – Vênus, o seu planeta regente dá inclinações românticas e idealizadoras da beleza,da arte e do amor. Quase sempre é afável, alegre e comunicativo. Geralmente sofre muito por causa de sua natural indecisão. C. 301 M. 0597

Escorpião – Plutão que rege seu signo indica que você é capaz de tudo, vai fundo em todas as questões e não gosta da superficialidade. Os escorpianos costumam provocar fortes sentimentos nas pessoas, como admiração ou medo. C. 842 M. 7956

Sagitário – Júpiter seu planeta regente dá indicações de sinceridade e confiança no futuro. São pessoas expansivas, comunicativas e irradiam alegria por todo o ambiente onde circulam, contagiando de felicidade quem está à sua volta. C. 927 M. 4036

Capricórnio – Saturno seu planeta regente lhe dá um espírito prático, obstinado, manipulador e intransigente. O signo do trabalho, da paciência, do determinismo e da longevidade, pode chegar facilmente aos 90 anos. C. 463 M. 2622

Aquário – A poderosa influência de Urano seu regente o predispõe a estar pelo menos a alguns anos à frente dos demais. Atrai para si a marcante característica da evolução. C. 151 M. 6178

Peixes – O pisciano tem trânsito livre entre os dois lados da vida: no mundo do pode ser, e o mundo concreto que atua sob a forma de compaixão, arte, música e visão geral do que se tem pela frente. C. 597 M. 9765

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM