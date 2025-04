Horóscopo de hoje: Domingo (06.04.25)

Os arianos são simpáticos, honestos e diretos em seus relacionamentos de amizade, como em tudo o mais na vida. Sérios, conquistam uma amizade facilmente: na verdade, eles são às vezes tão orgulhosos em sua maneira de falar e agir que chegam mesmo a assustar amigos em potencial. Por outro lado, os arianos serão valorizados pela honestidade e franqueza de suas relações.

Preza a família acima de tudo. Gosta das coisas bem feitas, pular etapas está fora dos seus planos. A alegria será sua marca registrada. Os trabalhos ligados ao grande público exercerão grande fascínio. É perspicaz, companheiro e motivador.

Os leoninos acordam no alerta e o dia pede calma e rotina. Procure ter uma conversa tranquila com seu par afetivo e família. Não exagere na alimentação ou bebidas. Fuja de aglomerações, um retiro seria o ideal hoje.

