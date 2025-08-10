Horóscopo de hoje: domingo (10.08.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
•
A motivação básica dos leoninos está ligada à sua própria independência e a seu lar. Sendo um signo regido pelo Sol, de alguma maneira leva seus nativos a brilhar em sua carreira ou em quaisquer campos de atividades a que venham a se dedicar. Dotados de criatividade, sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem.
Quem nasceu hoje
Está sempre em busca de novos caminhos, tanto na vida profissional como pessoal. Movido pela vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível, alcançará sucesso em todas as suas investidas. Criativo, impetuoso e inteligente.
Alerta
Os nativos de Peixes passam o domingo no alerta e a indicação é de rotina. Procure descansar para repor as energias gastas durante a semana. No amor, fique longe de brigas. Ambientes agitados devem ser evitados. Viagens neutras.
- Áries – Este nativo tende a ser um excelente pai para uma criança extrovertida e desinibida, pois tudo fará para encorajar a independência de seu filho, permitindo que ele realize as mais diversas experiências. C. 992 M. 2146
- Touro – O pai taurino é dependente e estável, valorizando a família e a ideia de continuidade que a presença dos filhos provoca. De fato, não será uma surpresa manter uma união infeliz por causa das crianças. C. 950 M. 0485
- Gêmeos – O pai deste signo participa das aventuras dos filhos com entusiasmo e normalmente adiantam suas tarefas de casa para poder brincar com as crianças. São os organizadores de passeios a lugares agradáveis. C. 305 M. 5978
- Câncer – Estes nativos são paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família. C. 524 M. 6079
- Leão – Por tradição, o leão é o rei dos animais, e a autoridade dos pais leoninos é incorporada à imagem de um verdadeiro rei. Os pais deste signo podem representar um padrão altivo e imponente para os filhos. C. 062 M. 2530
- Virgem – Esses pais estão sempre preocupados com a rotina de seus filhos, querem que ela seja organizada, e o mínimo desvio da norma, que nesse caso pode significar um simples resfriado, os aborrece profundamente. C. 607 M. 3712
Confira as previsão para outros signos
- Libra – os pais deste signo valorizam sobretudo a aparência física, e procuram deixar suas crianças sempre bem vestidas, gastando tempo e dinheiro nessa tarefa e na de ensinar aos filhos um bom comportamento. C. 180 M. 4601
- Escorpião – Sua aparência calma e imperturbável mascara a forma como ele trata seus filhos. Na verdade, o que existe, ás vezes, é um bem disfarçado relacionamento envolvendo sentimentos intensos. C. 443 M. 8169
- Sagitário – O grande prazer do pai deste signo é proporcionar a seus filhos um lar muito estimulante, com filmes, livros, jogos e brinquedos, encorajando-os ao mundo da aventura e a independência. C. 378 M. 1694
- Capricórnio – Estes nativos parecem ser pessoas muito bem preparadas para assumir responsabilidade e encaram as obrigações paternas com muita seriedade. Porém, valorizam uma criação mais materialista. C. 827 M. 0445
- Aquário – Este pai discutirá tudo com os filhos, mas nunca mudará sua própria opinião, o que ás vezes parece estranho. Encorajam a livre expressão, mas são estranhamente sensíveis e não toleram as menores críticas. C. 932 M. 6858
- Peixes – É um dos signos mais emotivos do Zodíaco, e os piscianos como pais são sensíveis e atentos a todas as necessidades dos filhos, contanto que a criança fale a mesma linguagem que eles, é claro. C. 615 M. 5323
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui
As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM