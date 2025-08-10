Horóscopo de hoje: domingo (10.08.25)

A motivação básica dos leoninos está ligada à sua própria independência e a seu lar. Sendo um signo regido pelo Sol, de alguma maneira leva seus nativos a brilhar em sua carreira ou em quaisquer campos de atividades a que venham a se dedicar. Dotados de criatividade, sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem.

Quem nasceu hoje

Está sempre em busca de novos caminhos, tanto na vida profissional como pessoal. Movido pela vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível, alcançará sucesso em todas as suas investidas. Criativo, impetuoso e inteligente.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o domingo no alerta e a indicação é de rotina. Procure descansar para repor as energias gastas durante a semana. No amor, fique longe de brigas. Ambientes agitados devem ser evitados. Viagens neutras.

Áries – Este nativo tende a ser um excelente pai para uma criança extrovertida e desinibida, pois tudo fará para encorajar a independência de seu filho, permitindo que ele realize as mais diversas experiências. C. 992 M. 2146

Touro – O pai taurino é dependente e estável, valorizando a família e a ideia de continuidade que a presença dos filhos provoca. De fato, não será uma surpresa manter uma união infeliz por causa das crianças. C. 950 M. 0485

Gêmeos – O pai deste signo participa das aventuras dos filhos com entusiasmo e normalmente adiantam suas tarefas de casa para poder brincar com as crianças. São os organizadores de passeios a lugares agradáveis. C. 305 M. 5978

Câncer – Estes nativos são paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família. C. 524 M. 6079

Leão – Por tradição, o leão é o rei dos animais, e a autoridade dos pais leoninos é incorporada à imagem de um verdadeiro rei. Os pais deste signo podem representar um padrão altivo e imponente para os filhos. C. 062 M. 2530

Virgem – Esses pais estão sempre preocupados com a rotina de seus filhos, querem que ela seja organizada, e o mínimo desvio da norma, que nesse caso pode significar um simples resfriado, os aborrece profundamente. C. 607 M. 3712

