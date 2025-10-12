Horóscopo de hoje: domingo (12.10.25)

A criança de Libra é alegre e amistosa, devendo ser orientada, pois sabe fazer charminho e conseguir dos adultos tudo o que deseja. Apelando para o bom senso a criança de Libra aprenderá a raciocinar e a dominar seus impulsos. Seus pais devem lembrar-se que a elas tem uma natureza parecida com o bumerangue, reagindo com força redobrada. Recebendo bondade, será meiga; recebendo agressividade, será agressiva.

Quem nasceu hoje

Coloca sua marca pessoal em tudo o que faz. cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Tem uma maneira própria de ser, o que fará ser o centro das atenções. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os cancerianos passam o domingo no alerta e a indicação é a de rotina. Gastos somente de primeira necessidade. No amor, controle o ciúmes, ou poderá discutir com seu par afetivo. Se puder fique em casa descansando. Viagens neutras.

Áries – Quase sempre se trata de uma criança dinâmica. Pode sofrer pequenos acidentes por ser impetuosa, as consequências na maioria das vezes são mínimas. É amorosa e ama muito a família e todo mundo. C. 581 M. 7193

Touro – É uma criança firme nos seus propósitos, mostra uma forte tendência para trabalhar muito cedo na vida. Querer influenciá-la não dá bons resultados. Apesar de sua teimosia, sabe ser adorável. C. 437 M. 2548

Gêmeos – Ative sua imaginação dê o que fazer. Desde a mais tenra idade, discute e conversa sobre os assuntos mais diversos. Mas cuidado ao lidar com ela, é extremamente sensível e mutável. C. 654 M. 1082

Câncer – Poderá ter problemas com essa criança. Ela pode ser afetuosa, amável e, de repente, se tornar incomunicável, levantando barreiras entre você e ela. Necessita ser bem compreendida, pois é muito tímida. C. 140 M. 5632

Leão – Ela gosta de ser notada! Essa criança é geniosa e temperamental. Características que devem ser contidas, pois ela não obterá a estima que deseja se desenvolver a tendência para o exibicionismo. C. 895 M. 0856

Virgem – Criança que enfrenta a realidade com firmeza. Até mesmo nas relações sociais já é um tanto madura, desde cedo tem noção das coisas práticas da vida. Não deixe de lhe dar carinho. Alerta até às 21h23. C. 028 M. 8419

Libra – Essa criança nota tudo que é belo e agradável. Afaste dela tudo o que é grosseiro e antipático. Ao mesmo tempo, procure mostrar que é preciso raciocínio e trabalho para enfrentar as dificuldades. C. 246 M. 3160

Escorpião – Os dotes dessa criança são usados precocemente e de forma enérgica. Tem forças dinâmicas trabalhando em suas emoções no seu cérebro. Seu gênio é forte, e quando parte para a briga, muito cuidado. C. 306 M.6327

Sagitário – Aqui está uma criança de sorte, que é regida por Júpiter. Ela vai ao encontro da vida com espírito alegre, munida de um grande entusiasmo, achando que este mundo é ótimo. É realmente adorável. C. 710 M. 9951

Capricórnio – Essa criança tem uma mistura de solenidade e doçura. Logo nos primeiros anos, se concentra em brincadeiras de natureza construtiva. Com carinho, e papo aberto, pode-se obter muitas coisas boas dela. C. 975 M. 4207

Aquário – Não se aflija quando ver essa criança com olhar distante, achando que não ouviu suas palavras. Ela está vislumbrando um magnífico futuro, não só para ela; engloba as pessoas as quais quer muito. C. 169 M. 5673