Horóscopo de hoje: domingo (14.09.25)

A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo, o que fará se destacar no ambiente em que vive. Sabe exatamente o que quer profissionalmente. A família exercerá grande influência em sua vida. Gosta de aventuras e lugares exóticos. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 21h39, e os astros aconselham a rotina durante este período. Evite discussões com seu par afetivo ou família. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos cancerianos.

Áries – Nasceu para liderar e pode sentir dificuldades de relacionamento com superiores, não costuma renunciar às opiniões. Detesta fracassar, por isso. Tem o raciocínio rápido e resolve os problemas sem demora. C. 658 M. 4597

Touro – É disciplinado no emprego, e revela competência nas soluções práticas e versatilidade para executar diferentes tarefas. Defeito é a teimosia, que pode custar alguma impopularidade entre os colegas. C. 861 M. 3176

Gêmeos – Surpreenderá a todos no trabalho, pois muda de ideia com facilidade e revela interesse por assuntos diversos. Desenvolve seu potencial profissional quando se sente livre. C. 379 M. 2483

Câncer – Gosta de ajudar quem precisa e mostra dedicação no trabalho. Sua principal motivação é se sentir útil. Os colegas estimam a sua companhia, pois enche o ambiente profissional de tranquilidade. C. 721 M. 8056

Leão – A sua vocação para liderar é decisiva no trabalho. Por essa razão, consegue o sucesso logo, já que tem o dom de integrar e motivar uma equipe. Embora seja individualista, sabe reconhecer os talentos. C. 490 M. 5612

Virgem – No trabalho é exigente, detalhista e tem mania de perfeição. Quando recebe promoção a chefe de setor, quer que tudo seja feito ao seu modo, mas é uma pessoa atenciosa e ponderada com seus subordinados. C. 545 M. 0938

Libra – É super atencioso no ambiente de trabalho, pois é dono de um alto astral. Gosta de exercer seu forte espírito de justiça e é incapaz de cometer atitudes desonestas com colegas de profissão. C. 125 M. 7341

Escorpião – Persegue a perfeição no trabalho e dá o melhor de si, mas gosta de receber. Ao contrário, é capaz de estremecer relações com colegas ou chefes, e até mesmo forçar uma baixa na própria produtividade. C. 254 M. 6406

Sagitário – A sua principal qualidade no ambiente profissional é inspirar confiança em quem estiver ao seu lado. Super alto astral, demonstra entusiasmo diante de novos projetos e, assim, renova o pique de todos. C. 307 M. 9271

Capricórnio – Não teme desafios no trabalho, pois é compenetrado e com vontade de acertar. Frente às derrotas profissionais raramente desanima. Conserta os erros, recarrega as energias e volta à batalha. C. 410 M. 1894

Aquário – Está sempre com informações quentes na ponta da língua e com os olhos voltados para o futuro. Seu desejo verdadeiro é transformar a sociedade, derrubando conceitos ultrapassados. C. 834 M. 2025