Horóscopo de hoje: domingo (17.08.25)

O leonino é uma pessoa criativa e artística. Ele é impressionante, iluminada e

alegre. É poderoso e tem domínio sobre as pessoas por ser um líder nato. É

inteligente e bom organizador. É generoso, expansivo, extrovertido e

entusiasmado. Tem coração enorme, cheio de amor e é espontâneo. É afetuoso

e humano. Quando se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a

sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de ideias inovadoras. Alcançará sucesso profissional, graças a

sua capacidade de análise. É o amigo das horas difíceis. A família será

presença marcante durante sua existência. Criativo, amoroso e inteligente.

Alerta

Os geminianos passam o domingo no alerta, e os astros aconselham rotina

durante esta fase negativa. Procure descansar a repor as energias gastas

durante a semana. Não discuta com seu par afetivo por pequenas coisas.

Áries – Pode gostar de uma vida social agitada, mas prefere que a pessoa

amada fique em casa cuidando de tudo. Calmo? Não, ele é impaciente e

nervoso, principalmente quando não consegue ter poder. C. 839 M. 2582

Touro – Não é do tipo sentimental. Pelo contrário. Prefere passar a imagem de

uma pessoa discreta e comportada. Só quem faz parte de seu seletivo círculo

de amizades conhece o lado brincalhão deste signo. C. 570 M. 3759

Gêmeos – Em sua mente, deve ter o espaço para a criatividade mais do que

sagrado. Tem a capacidade de criar qualquer coisa e, imediatamente, substituí-

la por outra mais moderna. Ele não para de ter ideias. C. 227 M. 1101

Câncer – A pessoa deste signo não gosta de seguir a moda à risca, porque

não faz parte de sua personalidade. Prefere exibir sua individualidade pela

maneira de se vestir e se destacar por ser diferente dos outros. C. 166 M. 8025

Leão – Acredita plenamente nos amigos. Antes de se associar a alguém, faz

um rigoroso exame dessa pessoa, assim é o leonino. E se ela o decepcionar,

ele interpretará isso como um fracasso pessoal. C. 016 M. 5478

Virgem – Quando vê alguém numa situação complicada, ouve as queixas,

reclamações e histórias. Com facilidade, separa as emoções dos fatos e

rapidamente se mostra disposto a socorrer os outros. C. 698 M. 0646

Libra – Supersensível, sem contar que tem uma notável memória para

detalhes e uma gigantesca capacidade de criação. A combinação traz senso de

justiça e uma grande capacidade de persuasão. C. 952 M. 2160

Escorpião – Mais do que inteligente, é astuto. Sensível e compreensivo, se

fizer bom uso da sua esperteza, seu destino será feliz. É nervoso e

desconfiado, e por isso pode ter ataques de ansiedade. C. 141 M. 5933

Sagitário – Age com rapidez e inteligência, mantendo a cabeça fria, apesar de

intimamente estar nervoso e preocupado. Do tipo que avança rapidamente, seu

faro faz com que tenha lucros enormes. C. 483 M. 7891

Capricórnio – Não se deixa abater, reúne forças e sai lutando pelo seu ideal.

Está sempre gerando novas idéias e projetos. O problema é colocar tudo isso

em prática. Sonhar apenas, não é suficiente, é preciso agir. C. 329 M. 4277

Aquário – No amor, é um problema, sabe que as pessoas responsáveis são as

que preenchem suas necessidades, mas dificilmente consegue se relacionar

com elas. C. 605 M. 9414

Peixes – Quem gostar deste signo, tem de primeiro ganhar sua confiança. Ele

(a) ama alguém que seja forte, mas com um traço de sentimentalismo. Não

tenha medo de exagerar nos elogios. C. 796 M. 6349