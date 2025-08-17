Horóscopo de hoje: domingo (17.08.25)
O leonino é uma pessoa criativa e artística. Ele é impressionante, iluminada e alegre.
•
alegre. É poderoso e tem domínio sobre as pessoas por ser um líder nato. É
inteligente e bom organizador. É generoso, expansivo, extrovertido e
entusiasmado. Tem coração enorme, cheio de amor e é espontâneo. É afetuoso
e humano. Quando se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a
sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa de ideias inovadoras. Alcançará sucesso profissional, graças a
sua capacidade de análise. É o amigo das horas difíceis. A família será
presença marcante durante sua existência. Criativo, amoroso e inteligente.
Alerta
Os geminianos passam o domingo no alerta, e os astros aconselham rotina
durante esta fase negativa. Procure descansar a repor as energias gastas
durante a semana. Não discuta com seu par afetivo por pequenas coisas.
Áries – Pode gostar de uma vida social agitada, mas prefere que a pessoa
amada fique em casa cuidando de tudo. Calmo? Não, ele é impaciente e
nervoso, principalmente quando não consegue ter poder. C. 839 M. 2582
Touro – Não é do tipo sentimental. Pelo contrário. Prefere passar a imagem de
uma pessoa discreta e comportada. Só quem faz parte de seu seletivo círculo
de amizades conhece o lado brincalhão deste signo. C. 570 M. 3759
Gêmeos – Em sua mente, deve ter o espaço para a criatividade mais do que
sagrado. Tem a capacidade de criar qualquer coisa e, imediatamente, substituí-
la por outra mais moderna. Ele não para de ter ideias. C. 227 M. 1101
Câncer – A pessoa deste signo não gosta de seguir a moda à risca, porque
não faz parte de sua personalidade. Prefere exibir sua individualidade pela
maneira de se vestir e se destacar por ser diferente dos outros. C. 166 M. 8025
Leão – Acredita plenamente nos amigos. Antes de se associar a alguém, faz
um rigoroso exame dessa pessoa, assim é o leonino. E se ela o decepcionar,
ele interpretará isso como um fracasso pessoal. C. 016 M. 5478
Virgem – Quando vê alguém numa situação complicada, ouve as queixas,
reclamações e histórias. Com facilidade, separa as emoções dos fatos e
rapidamente se mostra disposto a socorrer os outros. C. 698 M. 0646
Libra – Supersensível, sem contar que tem uma notável memória para
detalhes e uma gigantesca capacidade de criação. A combinação traz senso de
justiça e uma grande capacidade de persuasão. C. 952 M. 2160
Escorpião – Mais do que inteligente, é astuto. Sensível e compreensivo, se
fizer bom uso da sua esperteza, seu destino será feliz. É nervoso e
desconfiado, e por isso pode ter ataques de ansiedade. C. 141 M. 5933
Sagitário – Age com rapidez e inteligência, mantendo a cabeça fria, apesar de
intimamente estar nervoso e preocupado. Do tipo que avança rapidamente, seu
faro faz com que tenha lucros enormes. C. 483 M. 7891
Capricórnio – Não se deixa abater, reúne forças e sai lutando pelo seu ideal.
Está sempre gerando novas idéias e projetos. O problema é colocar tudo isso
em prática. Sonhar apenas, não é suficiente, é preciso agir. C. 329 M. 4277
Aquário – No amor, é um problema, sabe que as pessoas responsáveis são as
que preenchem suas necessidades, mas dificilmente consegue se relacionar
com elas. C. 605 M. 9414
Peixes – Quem gostar deste signo, tem de primeiro ganhar sua confiança. Ele
(a) ama alguém que seja forte, mas com um traço de sentimentalismo. Não
tenha medo de exagerar nos elogios. C. 796 M. 6349
