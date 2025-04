Horóscopo de hoje: domingo (20.04.25)

Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Como é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova idéia com firme atenção aos detalhes.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa aplicada aos seus objetivos. Exerce forte liderança sobre as pessoas à sua volta. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os nativos de Capricórnio passam o domingo de Páscoa no alerta, e a rotina é indicada até às 20h33. Procure manter a calma mesmo que apareça algum problema. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos.

Áries – Apóstolo Simão: é o primeiro à direita do quadro A Ceia. Exibe uma atitude decidida. Incentiva os companheiros a tomar decisões e lutar por elas. Pronto para a ação, eles está a cabeceira da mesa. Feliz Páscoa.

Touro – Apóstolo Judas Tadeu: Ocupa o segundo lugar, em oposição direta a Judas Iscariotes, como se os dois fossem parte de um mesmo eixo indivisível. É o primeiro a acatar as ordens do ariano Simão. Feliz Páscoa.

Gêmeos – Apóstolo Mateus: É o terceiro discípulo da mesa, e simboliza a comunicação e a intelectualidade. Possui o dom da palavra e dá a impressão de querer falar a todos ao mesmo tempo. Feliz Páscoa.

Câncer – Apóstolo Filipe: É o quarto discípulo. Sensível, tem os olhos cheios de fé, amor, e gratidão voltados para Jesus. Suas mãos se unem junto ao peito, na altura do coração, evidenciando sua emotividade. Feliz Páscoa.

Leão – Apóstolo Tiago Menor: É o quinto. Tem os braços abertos como quem quer chamar a atenção. Age como um rei, e por isso é retratado fazendo um gesto que abrange tudo que esta a sua volta. Feliz Páscoa.

Virgem – Apóstolo Tomé: ocupa o sexto lugar, à esquerda de Jesus. É aquele que busca a sabedoria por meio da discussão. Com o dedo levantado num gesto de crítica, ele analisa, explica e exige muito dos outros. Feliz Páscoa.

Libra – Apóstolo João: ocupa o sétimo lugar entre os discípulos e tem a expressão amável de quem procura ouvir e compreender os outros. Sua posição meio inclinada, expressa a harmonia. Feliz Páscoa.

Escorpião – Apóstolo Judas Iscariotes: expressa energia regeneradora e revela muita decisão. Sem Judas, não teria havido o episódio da cruz, nem a ressurreição. Representa a destruição que faz surgir o novo. Feliz Páscoa.

Sagitário – Apóstolo Pedro: Expressa a justiça e a evolução da regiliosidade. Está inclinado sobre o de Judas, como se o dominasse mesmo sem perceber, e sua mão aponta para Cristo que o tornou pescador de homens. Feliz Páscoa.

Capricórnio – Apóstolo André: ocupa o décimo lugar, e representa a razão, a ponderação. Suas mãos abertas e afastadas, sugerem distanciamento, enquanto as de Filipe, seu oposto, indicam interiorização. Feliz Páscoa.

Aquário – Apóstolo Tiago Maior: é o oposto de Tiago Menos e simboliza a liberdade e a renovação. Reflete a preocupação com o bem estar. Tem opiniões próprias e independência de espírito para expressá-las. Feliz Páscoa.

Peixes – Apóstolo Bartolomeu: É o oposto de Tomé e o último da mesa. Sua posição permite ver tudo, como se quisesse penetrar no íntimo dos outros discípulos. Tem o olhar atento que buscam sempre a verdade Feliz Páscoa.

