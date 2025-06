Horóscopo de hoje: domingo (22.06.25)

O caranguejo, símbolo de Câncer, tem uma carapaça bastante resistente; e, nos assuntos financeiros, os cancerianos se revestem de uma couraça impenetrável para dirigir os negócios com frieza e astúcia. São ambiciosos, astutos e intuitivos, com, uma aguda perspicácia para os negócios, que lhes é muito útil.

É dono de um temperamento muito agradável. Tudo que se referir ao belo, ao luxo, ao conforto dará um prazer muito grande em sua vida. Vencerá na vida por seus próprios méritos. É uma pessoa de fácil acesso, não tem manias de grandeza.

Os nativos de touro passam o domingo no alerta, e os astros aconselham paciência. Procure descansar e fique longe de ambientes agitados. No amor, evite cenas de ciúmes. Dê espaço para sua família, não imponha suas vontades.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

