Horóscopo de hoje: domingo (24.08.25)
Confira a previsão dos astros para o seu signo
Dependentes e trabalhadores, muitos virginianos tem a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa em seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente, onde poderão contribuir no sentido de alcançar o máximo de produtividade. O virginiano apresenta uma atitude bem definida em relação à talento e técnica são combinados com uma visão prudente e pragmática das tendências de mercado.
Quem nasceu hoje
É o ponto de apoio da família e amigos. Está sempre se colocando na frente dos projetos, pois o comando é ato espontâneo para este nativo. Alcançará sucesso no mundo profissional. Organizado, bondoso e criterioso.
Alerta
Os virginianos passam o domingo no alerta, e os astros pedem paciência com a família e amigos durante este período. Se puder fique em casa descansando da semana. No amor, procure dar espaço para o seu par afetivo. Viagens neutras.
- Áries – Muito imediatista, o ariano quer que todos os seus pedidos sejam atendidos prontamente. Para atingi-lo, basta não ceder aos seus caprichos: vira uma fera. No campo sentimental é facilmente magoável. C. 407 M. 5642
- Touro – Obcecado pelo trabalho, se apega demais aos bens materiais. Pra terem uma ideia, seu apelido é avarento (a). Liga-se na aparência, seu ponto fraco está ligado às pessoas vazias, sem conteúdo. C. 685 M. 9876
- Gêmeos – Vive no mundo da Lua, sonhando com coisas impossíveis. Por isso, acaba frustrado quando acorda e cai na realidade. Qualquer convite maluco que apareça à sua frente ele topa, sem pensar no amanhã. C. 511 M. 1938
- Câncer – Muito sentimental e cheio de medos, detesta mudanças. Para ele tudo deve ser sempre igual. Passar na frente de um gato preto, nem pensar, pois é extremamente supersticioso. É uma pessoa sensível. C. 332 M. 4313
- Leão – Tem verdadeira paranoia de envelhecer e de ficar doente. Por querer sempre mais, passa a impressão de ser uma pessoa egoísta, com isso tende a afastar os amigos. Na hora da raiva, perde a cabeça e magoa. C. 274 M. 7165
- Virgem – Por querer fazer tudo certinho, acaba se atrapalhando e passa a imagem de ser um sujeito por fora de tudo. Outro ponto fraco dos virginianos é o pessimismo, que muitas vezes é impossível de tolerar. C. 129 M. 0206
Confira as previsão para outros signos
- Libra – Gosta das coisas fáceis, por isso nunca se esforça para alcançar o seu objetivo. Acomodado, geralmente, sente dificuldades em se expressar. Quando tem que realizar várias tarefas, acaba se perdendo. C. 046 M. 1410
- Escorpião – Na hora do drama, perde as estribeiras e acaba fazendo uma tempestade. Deixa a razão de lado e age com o lado emocional. Se o assunto é vingança vai fundo, mas nem sempre diminuem sua dor. C. 563 M. 6522
- Sagitário – Difícil de conviver, o sagitariano é sempre inquieto, passando a imagem de uma pessoa não muito confiável. Preocupado (a) com o corpo, e com a sua própria capacidade sexual, fica com a cabeça cheia. C. 974 M. 3791
- Capricórnio – Muito realista é, também, ligado aos bens materiais. Exige muito dos outros e por isso acaba sendo considerado um chato. Para resolver este ponto fraco, que tal soltar-se e buscar seus sonhos. C. 625 M. 2180
- Aquário – Cheio de ideias, os aquarianos dificilmente mudam suas opiniões. Os nativos desse signo não tem meio termo: ou são desligados por completo, vivendo num mundo de fantasia, ou mandam nos outros. C. 782 M. 8851
- Peixes – As pessoas desse signo vivem numa corda bamba, pois na ânsia de agradar todo mundo, acabam esquecendo-se de si mesmos. Altamente sentimentais, os piscianos vivem com a emoção à flor da pele. C. 158 M. 0347
