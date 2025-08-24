Horóscopo de hoje: domingo (24.08.25)

Dependentes e trabalhadores, muitos virginianos tem a tendência de se tornar até obcecados pelo trabalho. Gostam de ordem e de cada coisa em seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente, onde poderão contribuir no sentido de alcançar o máximo de produtividade. O virginiano apresenta uma atitude bem definida em relação à talento e técnica são combinados com uma visão prudente e pragmática das tendências de mercado.

Quem nasceu hoje

É o ponto de apoio da família e amigos. Está sempre se colocando na frente dos projetos, pois o comando é ato espontâneo para este nativo. Alcançará sucesso no mundo profissional. Organizado, bondoso e criterioso.

Alerta

Os virginianos passam o domingo no alerta, e os astros pedem paciência com a família e amigos durante este período. Se puder fique em casa descansando da semana. No amor, procure dar espaço para o seu par afetivo. Viagens neutras.

Áries – Muito imediatista, o ariano quer que todos os seus pedidos sejam atendidos prontamente. Para atingi-lo, basta não ceder aos seus caprichos: vira uma fera. No campo sentimental é facilmente magoável. C. 407 M. 5642

Touro – Obcecado pelo trabalho, se apega demais aos bens materiais. Pra terem uma ideia, seu apelido é avarento (a). Liga-se na aparência, seu ponto fraco está ligado às pessoas vazias, sem conteúdo. C. 685 M. 9876

Gêmeos – Vive no mundo da Lua, sonhando com coisas impossíveis. Por isso, acaba frustrado quando acorda e cai na realidade. Qualquer convite maluco que apareça à sua frente ele topa, sem pensar no amanhã. C. 511 M. 1938

Câncer – Muito sentimental e cheio de medos, detesta mudanças. Para ele tudo deve ser sempre igual. Passar na frente de um gato preto, nem pensar, pois é extremamente supersticioso. É uma pessoa sensível. C. 332 M. 4313

Leão – Tem verdadeira paranoia de envelhecer e de ficar doente. Por querer sempre mais, passa a impressão de ser uma pessoa egoísta, com isso tende a afastar os amigos. Na hora da raiva, perde a cabeça e magoa. C. 274 M. 7165

Virgem – Por querer fazer tudo certinho, acaba se atrapalhando e passa a imagem de ser um sujeito por fora de tudo. Outro ponto fraco dos virginianos é o pessimismo, que muitas vezes é impossível de tolerar. C. 129 M. 0206

