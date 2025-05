Horóscopo de hoje: domingo (25.05.25)

A personalidade de Gêmeos é brilhante, engenhosa e adaptável. Poucas coisas podem aborrecer o geminiano ou fazê-lo parar de falar. Este signo consegue se sair bem de qualquer situação. De curiosidade viva, se distingue por juntar informações, processá-las e expressá-las de forma acessível. Esta personalidade pode fazer quase tudo, desde que não seja aborrecido, é o lema do geminiano.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa ativa, por isso está sempre em busca de um novo objetivo que o estimule profissionalmente. O sucesso para este nativo é uma questão de tempo, e nunca desistirá de um sonho até alcançá-lo. Firme, audacioso e competente.

Alerta

Os nativos de Touro passam o domingo no alerta, e a rotina é indicada durante todo dia. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. No amor, procure ter paciência com seu par afetivo. Saúde em baixa. Viagens neutras.

Áries – Os nativos deste signo são diretos e competitivos, não usam subterfúgios e nem fazem rodeios. Com um temperamento forte perseguem seus próprios interesses com entusiasmo e buscam sempre novos desafios. C. 287 M. 5909

Touro – Buscam segurança e estabilidade material. São firmes e tem necessidade de conservar o que se conquistou e não dispensam sua força. Valorizam as coisas boas da vida, amam o conforto e prazer. C. 131 M. 2598

Gêmeos – Por terem um temperamento agitado e curioso os geminianos precisam de variedade e mudança, e estão sempre pesquisando sobre algum assunto. Gostam de socializar, de ler e conversar. C. 052 M. 4363

Câncer – Geralmente estes nativos são bem intencionados, mas devido a esta inconstância, num momento podem ser delicados e expansivos e no próximo melancólicos, introvertidos e distantes. C. 461 M. 1727

Leão – São afetuosos, generosos e gostam de demonstrar seus sentimentos. Tem grande necessidade de aprovação e são suscetíveis à lisonja. Precisam esta em evidência, gostam de ser o centro das atenções. C. 529 M. 9416

Horóscopo de hoje de outros signos

Virgem – Os virginianos estão sempre buscando conhecimento pela prática, pela experimentação. Para eles, é preciso viver o fato, eles colocam a matéria sob o controle da mente. C. 173 M. 6835

Libra – Os que nasceram sob esta influência têm uma forte necessidade de viver o presente e iniciar atividades. Os librianos geralmente buscam a colaboração dos outros ao invés de continuarem sozinhos. C. 781 M. 8250

Escorpião – Os escorpianos lidam com o processo de transformação em todos os níveis. Essa transformação pode ocorrer num plano superior ou inferior. A regeneração e a degeneração lutam entre si incontrolavelmente. C. 637 M. 3968

Sagitário – É um signo dual. Ensinar uma doutrina é um caminho para fortalecer sua própria base espiritual. Os sagitarianos têm grande necessidade de expandir seus conhecimentos e também de divulgá-los. C. 903 M. 2582

Capricórnio – Encontra-se relacionado ao aspecto formativo da vida, eles tem grande necessidade de realização e conquista. Possuem excelente intuição e a utilizam em seu esforço para atingir independência pessoal. C. 546 M. 0171

Aquário – Os aquarianos amam a liberdade e tudo o que é diferente. Não são esnobes e nem afetados, agem como iguais entre iguais. Não dependem de seu ambiente para se sentirem seguros. C. 710 M. 4624

Peixes – São muito criativos e espirituosos, mas também podem ser indolentes e não muito práticos. Preocupam-se com os que estão sofrendo e tem um forte sentimento de piedade para com a humanidade. C. 195 M. 8047

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM