Horóscopo de hoje: domingo (28.09.25)

O libriano costuma ser um pouco idealista e sonhador demais em termos de vida romântica. Isso poderá levá-lo a um certo desapontamento com relação a suas expectativas nesse setor. Procure observar que você não conseguirá resolver todas as suas questões emocionais usando apenas o charme e diplomacia.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os nativos de Sagitário passam o dia o domingo no alerta, e precisam de cautela durante este período negativo. Se puder fique em casa descansando. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer, principalmente seu par afetivo.

Áries – Hábil, competitivo, eficiente e muito criativo. Tem excelente chances de ser bem-sucedido na vida profissional. As atividades mais adequadas são as que exigem criatividade, independência e uma visão global das coisas. C. 103 M. 2379

Touro – É independente e responsável, o que faz com que desempenhe com muito sucesso os cargos de liderança, bastante original e incrivelmente obstinado. Jamais deixa uma tarefa inacabada, por mais difícil que ela seja. C. 867 M. 9858

Gêmeos – Os nativos deste signo são incansáveis trabalhadores. No seu aspecto negativo, tendem a voar alto demais. Inquisitivos e detalhistas, exploram a fundo as questões profissionais que lhes despertam interesse. C. 474 M. 0196

Câncer – Graças à sua excepcional habilidade manual e agilidade intelectual, este nativo pode ter êxito numa porção de profissões, em especial nas que requeiram contato com o público. C. 925 M. 8430

Leão – Este nativo pode abraçar qualquer carreira que exija capacidade de liderança e chefia. As atividades independentes são s mais indicadas, pois tem necessidade de ser o único no comando. C. 756 M. 6514

Virgem – Decidido, poderá achar que trabalhar só é mais vantajoso que fazer sociedade. É capaz de escrever longos tratados, melhor do que ninguém. As atividades indicadas são filosofia, literatura e as pesquisas. C. 082 M. 5063

Libra – As atividades de bastidor são as mais adequadas. Planejam seu trabalho cuidadosamente, superestimando muitas vezes detalhes sem importância. Os trabalhos indicados são a ciência e as atividades religiosas. C. 561 M. 6105

Escorpião – Para este nativo, nada pode ser mais detestável do que a rotina. Nada pode lhe causar tanto horror como as ordens dadas por outros. Liberal consigo mesmo, e radical com os outros. É um chefe exigente. C. 638 M. 3287

Sagitário – É capaz de exercer qualquer profissão, desde que estejam cercados por um ambiente de trabalho tranquilo e harmonioso. São hábeis no comércio e reconhecem de longe uma boa oportunidade. C. 112 M. 0920

Capricórnio – Perfeccionistas, gostam que tudo seja bem-feito, fazem tudo com o máximo cuidado, evitando as menores imperfeições e defeitos. As atividades que se adaptam à sua natureza são as relacionadas com as artes. C. 840 M. 1473

Aquário – Em virtude da sua facilidade em manipular as pessoas e em tirar proveito de todas as situações, se dá bem nas atividades relacionadas com o público em geral, a diplomacia e a política são indicadas. C. 794 M. 2651