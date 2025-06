Horóscopo de hoje: domingo (29.06.25)

A imaginação fértil é uma das principais características proporcionadas por Câncer, e os nascidos sob sua influência poderão obter popularidade e lucro se dedicarem à literatura de ficção ou à criação de enredos e peças teatrais. Os cancerianos têm a tendência marcante de voltar os olhos para o passado, o que faz com que desejem que as coisas sejam imutáveis.

Quem nasceu hoje

Terá a capacidade para transpor todos os obstáculos que aparecem em virtude de seu temperamento forte. Quando inicia um projeto, só descansará quando atingir o objetivo. Arrojado, Capacitado e leal.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o domingo no alerta no alerta. A rotina deve ser sua aliada durante este período. Procure descansar e repor as energias gastas durante a semana. Evite entrar em atritos com a pessoa amada e a família.

Áries – Os arianos gostam de viajar e geralmente faz isso muito. Gostam de mudar sempre e não fica muito tempo no mesmo lugar nem na mesma situação. Sob todos os pontos de vista, são muito obstinadas e impulsivos. C. 760 M. 5799

Touro – Não desperdiçam nem suas emoções nem suas energias. Escondem bem o que sentem, mas se provocados, é provável que encontre uma pessoa que pode também parecer um touro enfurecido. C. 501 M. 1473

Gêmeos – As mudanças são de sua natureza, gostam de experiências. Por causa desse comportamento, ganharam a reputação de inconstantes, mas não o são. As mudanças, não significam que sejam indecisos. C. 017 M. 2044

Câncer – Gostam de ser notados, embora sejam discretos. Não é difícil levá-los para a frente. São econômicos quando desejam e possuem maravilhosa imaginação que os coloca na classe dos românticos. C. 329 M. 6657

Leão – São capazes de sentimentos profundos e são simpáticos. Pode adaptar-se muito harmoniosamente às circunstâncias. Quando seus sentimentos afloram podem ser consequentemente impetuosos e apaixonados. C. 853 M. 3535

Virgem – Não podem ser chamados de sonhadores, porque tem os pés firmes na terra. Acreditam fazer tudo da maneira mais prática possível. São cautelosos e ficam o tempo todo de olho na principal oportunidade. C. 294 M. 8211

Libra – São os amigos que os outros gostam de encontrar. Podem ser ótimos intermediários, porque são capazes de ver os dois lados de um argumento, dar uma resposta neutra, fazendo as comparações justas. C. 388 M. 0152

Escorpião – Gostam de ser encorajados e elogiados quando se refere a trabalho, mas isto não entra em seus cálculos quando começam uma tarefa. É ajudado por seu julgamento inteligente sobre as pessoas. C. 141 M. 7307

Sagitário – Possuem uma energia fora do comum. São leais e compreensivos quando querem ser. Quando se expressam livremente, nunca encontram dificuldades, e no amor demonstram mais que os outros signos. C. 672 M. 1464

Capricórnio – Quando evidenciam seus pontos de vista são profundos. Não dá para se enganar com sua aparência modéstia. Isso serve apenas para esconder sua determinação, porque quando decidem, não voltar atrás. C. 936 M. 2988

Aquário – Não se pode dizer que não são enérgicos, porque estão sempre em ação. Quando tem um projeto em mente, ficam ansiosos para colocá-lo em prática, e reagem se alguém tentar distraí-los do seu propósito. C. 465 M. 9820

Peixes – A depressão certamente não é desconhecida, porque quando estão preocupados, não importa o quão trivial seja o motivo, isso os abates. Detestam fracassar, e gostam de ser reconhecidos pelas suas qualidades. C. 587 M. 4275

